Neue iPads sollen in der zweiten Mai-Woche erscheinen

Erst wurde rund um den 26. März spekuliert, dann im Anfang April. Mittlerweile ist klar: Wenn Apple nicht für eine große Überraschung sorgt, dann kommen die neuen iPads erst im Mai. Jetzt hat sich Gerüchte-Guru Mark Gurman festgelegt: Die neuen iPad Air und iPad Pro werden in der zweiten Mai-Woche vorgestellt.

„Für diejenigen, die nach einem genaueren Zeitplan suchen: Mir wurde gesagt, dass der Start wahrscheinlich in der Woche des 6. Mai erfolgen wird“, so Gurman in seinem Newsletter. „Ein weiterer Datenpunkt zu diesem Thema: Die Apple Retail Stores bereiten sich darauf vor, im Laufe jener Woche neues Produktmarketingmaterial zu erhalten. Das ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass eine neue Produktveröffentlichung bevorsteht.“

Für iPad Air und iPad Pro ist es das erste Update seit knapp zwei Jahren. Auch die anderen iPad-Modelle warten sehnlichst auf ein Update. Auch hier hat Gurman einige Informationen für uns parat.

„Das Unternehmen arbeitet auch an neuen Versionen des Low-End-iPads und des iPad mini, aber die werden frühestens Ende des Jahres kommen“, schreibt Gurman. „Das neue Low-End-iPad wird wahrscheinlich eine kostenreduzierte Version des Modells der 10. Generation von 2022 sein, während das Update des iPad mini nicht viel mehr als ein Prozessor-Upgrade beinhalten wird.“ Große Innovationen sind also nicht zu erwarten.