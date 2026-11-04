Neue Karaoke-Funktion in Apple Music: Mit „Selfie Sing“ wirst du selbst zum Star

Apple erweitert den eigenen Musikstreaming-Dienst Apple Music um eine unterhaltsame Karaoke-Funktion. Mit „Selfie Sing“ können Nutzer und Nutzerinnen künftig nicht nur ihre Lieblingssongs mitsingen, sondern sich dabei auch direkt mit der Frontkamera aufnehmen. Die neue Funktion soll mit iOS 27.3 Einzug in Apple Music halten und das gemeinsame Musikerlebnis um eine persönliche Video-Komponente erweitern.

Das Prinzip hinter „Selfie Sing“ ist denkbar einfach: Man wählt einen Song aus der eigens dafür zusammengestellten Playlist aus und startet über ein Kamerasymbol die Aufnahme. Anschließend erscheint die Frontkamera, während der Liedtext synchron zum Song auf dem Display angezeigt wird. Ein Tipp auf den roten Aufnahmebutton genügt, und schon kann die persönliche Karaoke-Performance beginnen.

Zum Start unterstützt Apple eine ausgewählte Sammlung bekannter Hits, die sich besonders gut zum Mitsingen eignen. Auf der „Selfie Sing“-Playlist finden sich unter anderem Klassiker wie „Respect“ von Aretha Franklin, „Girls Just Wanna Have Fun“ von Cyndi Lauper und Madonnas „Like a Virgin“. Auch „Wonderwall“ von Oasis, „Hungry Like the Wolf“ von Duran Duran sowie „…Baby One More Time“ von Britney Spears sind vertreten. Allerdings lässt sich bislang nicht jeder Titel aus dem Apple-Music-Katalog für eine solche Aufnahme verwenden.

Stimme nachträglich mit Effekten aufpeppen

Nach dem Ende eines Songs ist die Aufnahme noch nicht fertig. Apple bietet verschiedene Möglichkeiten, die eigene Stimme anzupassen und das Video etwas professioneller klingen zu lassen. Neben der Regulierung der Mikrofonlautstärke stehen Effekte wie „Megafon“, „Echo“, „Konzerthalle“ und „Studio“ zur Verfügung. Damit lässt sich die eigene Gesangsleistung ganz nach Geschmack nachträglich bearbeiten. Ist die Aufnahme fertig, kann man das Video direkt in der Fotos-Bibliothek des iPhones speichern oder mit anderen teilen.

„Selfie Sing“ dürfte als Weiterentwicklung der bereits bekannten Karaoke-Funktion „Apple Music Sing“ verstanden werden. Diese wurde mit iOS 16.2 eingeführt und ermöglicht es Nutzern und Nutzerinnen, bei unterstützten Songs den Gesang herunterzuregeln und selbst die Hauptstimme zu übernehmen. Mit der neuen Funktion kommt nun die Möglichkeit hinzu, die eigene Performance auch visuell festzuhalten.

Interessant ist die aktuelle Verfügbarkeit: Die spezielle „Selfie Sing“-Playlist wird bereits auf iPhones mit iOS 27.2 angezeigt. Die eigentliche Aufnahmefunktion inklusive Frontkamera lässt sich allerdings bislang nur mit der Betaversion von iOS 27.3 nutzen. Letzteres soll voraussichtlich im Dezember offiziell an alle Nutzer und Nutzerinnen verteilt werden. Apple Music kostet ab 6,99 Euro/Monat für Studierende, Einzelpersonen zahlen 11.99 Euro/Monat.