Neue Macs: Erstmals seit 2000 kein Modell in diesem Quartal veröffentlicht

Das Jahr 2022 nähert sich mit großen Schritten seinem Ende entgegen – und erstmals seit dem Jahr 2000 muss sich die treue Apple-Fangemeinde damit abfinden, in diesem letzten und vierten Quartal kein neues Mac-Modell präsentiert bekommen zu haben. Zuvor für diesen Zeitraum erwartete Macs wie die nächste Generation des MacBook Pro, oder auch ein aktualisierter Mac Pro, wurden offenbar auf das nächste Jahr verschoben. So berichtet auch MacRumors.

„In der Vergangenheit hat Apple jedes Jahr im vierten Quartal, das zwischen Oktober und Dezember liegt, mindestens ein neues Mac-Modell herausgebracht, angefangen im Jahr 2001 mit der Einführung des iBook G3. Das bedeutet, dass es während der gesamten Lebensdauer der Produktlinien, einschließlich iPod, iPhone, iPad und Apple Watch, gegen Ende des Jahres einen neuen Mac gegeben hat. Der letzte Mac, den Apple veröffentlicht hat, ist das M2 MacBook Air, das am 15. Juli auf den Markt kam. Je nachdem, wie lange Apple mit der Einführung des nächsten Macs wartet, könnte die Zeit nach der Einführung des MacBook Air eine der längsten Perioden ohne neue Mac-Modelle sein.“

In den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte, dass Apple die neuen 14- und 16-Zoll-Modelle des MacBook Pro noch im vierten Quartal dieses Jahres, also zwischen Oktober und Dezember 2022, vorstellen würde. Auch Prognosen zur Massenproduktion von Komponenten stützten diese These. Nun, zwei Tage vor Jahresende, darf nicht mehr mit einer Präsentation gerechnet werden – zumal Apple auch größere Events immer rund eine Woche vorab per Einladung ankündigt. Es ist also davon auszugehen, dass sich die neuen Geräte erheblich verzögern werden.

Gurman prognostizierte MacBook Pro-Release für Q1 2023

Erste Hinweise auf diesen Umstand gab es bereits, als der koreanische Blogger yeux1122 eine Quelle aus der Lieferkette zitierte, die angab, dass aktualisierte 14- und 16-Zoll-MacBook Pro-Modelle nicht vor März 2023 auf den Markt kommen würden. Bekräftigt wurde die Prognose von Bloombergs Mark Gurman im Oktober dieses Jahres, der von einer Veröffentlichung im ersten Quartal 2023 für das MacBook Pro, den Mac mini und den Mac Pro ausgeht. Größere Änderungen prognostiziert der Bloomberg-Redakteur jedoch nicht: Außer den M2 Pro- und M2 Max-Chips könnte lediglich ein Speicher mit höherer Bandbreite und Anschlüsse mit neueren Spezifikationen plausibel sein.

Auch vom Mac Pro, der Anfang dieses Jahres während des „Peek Performance“-Events erstmals angedeutet wurde, wurde ein Release noch für dieses Jahr angenommen. Apple hätte damit das Versprechen, alle Mac-Modelle innerhalb von zwei Jahren auf Apple Silicon-Prozessoren umzurüsten, gehalten. „Während Apple Berichten zufolge eine M1-Variante des Mac Pro für eine Markteinführung im Jahr 2022 bereithielt, scheint das Unternehmen auf einen noch größeren Leistungs- und Effizienzsprung im nächsten Jahr zu warten“, mutmaßt MacRumors. Wie es scheint, können wir uns insbesondere im ersten Quartal des nächsten Jahres gleich auf ein Mac-Feuerwerk von Apple freuen.