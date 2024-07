Neue Powerbanks von Anker und Ugreen

Anker schickt eine neue Powerbank ins Rennen, die auf den Namen Anker Zolo Powerbank (Amazon-Link) hört und sowohl ein Display als auch ein USB-C Kabel integriert. Das Kabel fungiert dabei auch als Trageschlaufe uns versorgt ein angeschlossenes Gerät mit bis zu 30 Watt. Demnach könnt ihr iPhone und iPad nicht nur zuverlässig, sondern auch schnell mit Strom versorgen.

Mit dem gleichen Kabel könnt ihr die Powerbank wieder aufladen, wobei das mit 20 Watt etwas langsamer erfolgt. Ein Netzteil müsst ihr aber in Eigenleistung stellen, welches mindestens 20 Watt haben sollte. Darüber hinaus könnt ihr die restliche Kapazität über ein kleines Display in Prozent ablesen, insgesamt bietet die neue Zolo Powerbank 20.000 mAh. Über den zusätzlichen USB-C Port könnt ihr ein zweites Geräte mit 20 Watt aufladen, am weiteren USB-A Port geht es hingegen langsamer zur Sache.

Zum Start könnt ihr euch die Anker Zolo Powerbank für 26,99 Euro statt 34,99 Euro sichern, jedoch steht zum Verkaufsstart nur die schwarze Variante zur Auswahl bereit. Die Farben Blau, Weiß und Rosa sollen später folgen.

Ugreen Nexode Powerbank bietet 12.000 mAh

Aus dem Hause Ugreen startet ebenfalls eine neue Powerbank (Amazon-Link), die mit 12.000 mAh etwas weniger Power bietet, dafür aber auch etwas kleiner ist. Allerdings ist die Ugreen Powerbank stärker und kann mit 100 Watt auch ein MacBook mit Storm versorgen, wobei das Aufladen mit 65 Watt Power Delivery erfolgt. Über den zusätzlichen USB-A Anschluss könnt ihr ein weiteres Gerät aufladen, zum Beispiel die AirPods oder die Apple Watch.

Ugreens neue Powerbank ist 45,5 x 46 x 115 Millimeter groß und wiegt dabei nur 309 Gramm. Zum Start könnt ihr einen 20 Prozent Gutschein aktivieren und zahlt dann nur 39,99 Euro statt 49,99 Euro.

