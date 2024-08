Neue Prepaid-Tarife der Telekom: Datenvolumen einfach mitnehmen

In knapp einer Woche bringt die Telekom neue Prepaid-Tarife an den Start. Und die haben durchaus einige interessante Neuerungen, denn unter anderem kann nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen in den nächsten Abrechnungszeitraum mitgenommen werden. Außerdem gibt es generell mehr Datenvolumen und in der Schweiz ist Roaming inklusive.

In einer Pressemitteilung schreibt der Konzern aus Bonn: „Von der Aufwertung profitieren vor allen Dingen die MagentaMobil Prepaid Tarife in den Varianten M, L, XL sowie der Jahrestarif. Diese erhalten mehr Datenvolumen. Zudem ermöglicht die Telekom bei diesen Tarifen erstmalig, nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen in den folgenden Abrechnungszeitraum mitzunehmen.“

Unverändert geblieben ist im Prinzip nur der absolute Einsteiger-Tarif mit nur 1 GB Datenvolumen pro Monat. Hier mal ein kleiner Überblick über die zukünftigen Prepaid-Tarife der Telekom:

Prepaid S: 1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage

1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage Prepaid M: 8 GB (bisher 4 GB) für 9,95 Euro / 28 Tage

8 GB (bisher 4 GB) für 9,95 Euro / 28 Tage Prepaid L: 15 GB (bisher 8 GB) für 14,95 Euro / 28 Tage

15 GB (bisher 8 GB) für 14,95 Euro / 28 Tage Prepaid XL: 25 GB (bisher 14 GB) für 19,95 Euro / 28 Tage

25 GB (bisher 14 GB) für 19,95 Euro / 28 Tage Prepaid Max: unlimited GB für 99,95 Euro / 28 Tage

unlimited GB für 99,95 Euro / 28 Tage Prepaid Jahrestarif: 96 GB (8 GB monatlich, bisher 4 GB) für 99,95 / 12 Monate

Datenvolumen mitnehmen und Bonus erhalten

Neu in allen Tarifen: Nicht verbrauchtes Datenvolumen könnt ihr mit in den nächsten Abrechnungszeitraum nehmen. Dort wird dann zunächst das mitgenommene Volumen aufgebraucht, bevor das reguläre Datenvolumen angebrochen wird. Möglich ist das in den MagentaMobil Prepaid Tarifen in den Größen M, L, XL sowie im Jahrestarif.

Die Prepaid-Tarife bieten weiterhin eine Flatrate, mit der Nutzende in den MagentaMobil Prepaid Tarifen M bis XL sowie im Jahrestarif unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren und SMS verschicken. Der MagentaMobil S enthält eine Flatrate für Telefonie und SMS ins Telekom-Netz sowie 50 Minuten für Anrufe in alle anderen deutschen Netze. Zudem ist in allen Tarifen die Nutzung des 5G-Netzes enthalten.

Ebenfalls spannend: In Abhängigkeit der Dauer der Vertragsbeziehung mit der Telekom könnt ihr weiteres Datenvolumen erhalten. Pro Laufzeit-Jahr gibt es 500 MB pro Monat obendrauf, allerdings maximal 10 GB oder maximal das doppelte Datenvolumen des Tarifs.