Neue Regeln für E-Scooter: Was sagt ihr zu den Neuerungen?

Mal eben schnell zur Post oder zum Bäcker, auch mal für die letzten zwei bis drei Kilometer vom Bahnhof nach Hause. Ich nutze E-Scooter immer wieder gerne. Gleichzeitig kann ich die Menschen verstehen, die einen richtigen Hass auf die Teile haben. Insbesondere dann, wenn Leih-Scooter kreuz und quer auf dem Gehweg stehen oder sogar liegen. Vor allem im Dunkeln eine wirklich unschöne Sache.

Ab dem 1. März 2027 werden einige neue Regelungen gelten, unter anderem geht es um die Halterhaftung. Wer bisher über einen schlecht abgestellten E-Scooter stolperte und sich dabei verletzt, profitiert vom neuen Gesetz. Während man bisher nachweisen musste, wer den Roller gefahren hat, sieht es künftig anders aus. Dann wird man sich auch an den Halter wenden können, der dann für mögliche Schäden aufkommen muss. Bei Leih-Scootern ist das üblicherweise der Anbieter selbst.

Fahren in Fußgängerzonen oder zu zweit auf einem Scooter

Neue Regelungen wird es ab März auch rund um das Zusatzzeichen „Radverkehr frei“ geben. Dieses wird fortan auch für E-Scooter gelten. Bei uns in Bochum bedeutet das: Weite Teile der Fußgängerzone in der Innenstadt dürften dann auch legal mit dem Scooter befahren werden, in vielen weiteren Städten dürfte es ähnlich aussehen.

Was wir dabei aber nicht vergessen dürfen: Auf freigegebenen Gehwegen oder in Fußgängerzonen darf man, egal ob mit dem Fahrrad oder E-Scooter, nur in Schrittgeschwindigkeit fahren. Fußgänger haben Vorrang, dürfen nicht gefährdet und nicht behindert werden. Gerade bei Gehwegen bleibe ich mit dem Fahrrad in solchen Fällen dann doch lieber auf der Straße.

Und was wir auch alle schon gesehen haben: Zwei Personen auf einem E-Scooter. Wer dabei erwischt wurde, hat bisher nur 5 Euro „Strafe“ gezahlt, künftig sind es 25 Euro. Da frage ich doch gleich mal in die Runde: Wer von uns wäre vor 20 oder 30 Jahren in der Jugend nicht auch zu zweit (oder sogar zu dritt) auf so einem Ding gefahren?

Weitere Details rund um die neuen Regelungen könnt ihr auf anwalt.de finden. Schreibt doch auch gerne mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Wir sind gespannt auf eure Kommentare.