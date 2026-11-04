Neue Standby-Funktionen kommen mit iOS 27.3 auf andere iPhones

Apple hat gestern Abend die erste Beta-Version von iOS 27.3 freigegeben. Schon jetzt ist klar: Uns wird ein erstaunlich großes Update erreichen. Es gibt viele neue Funktionen, nicht nur für das neue iPhone Duo, das definitiv noch etwas Feintuning benötigt. Auch andere iPhone-Modelle und ältere Generationen dürfen sich über neue Funktionen freuen.

So werden die neuen Standby-Funktionen, die exklusiv für das iPhone Duo konzipiert wurden, mit iOS 27.3 auch auf die anderen iPhones kommen. Ab dem iPhone 11 oder neuer wird es die folgenden Features geben:

Aktualisierte Versionen der analogen und digitalen Zifferblätter mit mehr Optionen zur Anpassung der Farben und der darauf angezeigten Komplikationen

Ein aktualisiertes „Fotos“-Zifferblatt mit der Anzeige von geteilten Alben

Neue Zifferblätter, darunter „Kalender“ und „Wetter“

Mehrere Versionen eines Zifferblatts erstellen und per Wischgeste zwischen ihnen wechseln

Ein bisschen Geduld ist allerdings noch gefragt. Apple hat bereits angekündigt, dass das Update auf iOS 27.3 erst im Dezember erscheinen wird. Wobei, so lange hin ist das ja auch nicht mehr…

Nutzt ihr Standby im Alltag?

Ich persönlich kann mit Standby nicht viel anfangen. Die Idee fand ich immer klasse, doch in der Praxis bin ich mit meinem klassischen Lockscreen absolut zufrieden. Und auf dem Nachttisch? Da bin ich froh, wenn das Display des iPhones komplett dunkel bleibt. Daran hat sich auch mit dem iPhone Duo nichts geändert, obwohl das faltbare Smartphone von Apple den Standby-Modus ja sogar ohne Stromanschluss nutzen kann. Aber das Ding extra aufklappen, um es irgendwie auf den Tisch zu stellen? Einfach nicht mein Ding. Bei einem iPad würde die Sache vielleicht schon anders aussehen, aber so weit hat Apple bisher nicht gedacht…

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr zum Standby-Modus sagt und wie ihr ihn im Alltag benutzt.