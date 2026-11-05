Neue Stellungnahme: John Ternus äußert sich zu macOS-iPadOS-Fusion

Wird Apple irgendwann macOS und iPadOS zu einem einzigen Betriebssystem zusammenführen? Diese Frage beschäftigt Technikfans schon seit Jahren. Bislang hat der Konzern entsprechende Überlegungen immer wieder zurückgewiesen. Auch unter dem neuen CEO John Ternus scheint sich daran nichts zu ändern. Bei einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen wurde der Apple-Chef auf die Möglichkeit eines einheitlichen Betriebssystems angesprochen. Seine Antwort fiel ziemlich eindeutig aus: Eine grundlegende Zusammenführung ist derzeit nicht geplant.

Konkret wollte ein Analyst wissen, ob Apple angesichts der zunehmenden Überschneidungen zwischen Mac und iPad künftig noch stärker Funktionen aus iOS integrieren und langfristig vielleicht sogar ein gemeinsames Betriebssystem entwickeln könnte. Ternus betonte daraufhin, dass Apple sowohl auf den Mac als auch auf das iPad sehr stolz sei. Gleichzeitig hob er die Vorteile der Zusammenarbeit innerhalb des Apple-Ökosystems hervor. Seine vollständige Antwort lautete:

„Sehen Sie, wir sind sowohl auf den Mac als auch auf das iPad sehr stolz, und ich denke, was Sie im Laufe der Jahre gesehen haben, ist, dass wir es wirklich genossen haben, Funktionen und Fähigkeiten über das gesamte Ökosystem hinweg zu integrieren und wirklich überzeugende Funktionen zu schaffen, die das Handoff zwischen iPhone, Mac und iPad abdecken. Wenn wir also das Produkt entwerfen, darauf, wie wir die beste Version jedes einzelnen Produkts entwickeln können. Wenn man sich ansieht, was wir erst letzte Woche mit dem MacBook Pro gemacht haben, haben wir einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Diese MacBook Pros sind in jeder Hinsicht besser als ihre Vorgänger, und darauf sind wir wirklich stolz. Daher planen wir derzeit keine grundlegend anderen Änderungen, und wir würden ohnehin nicht darüber sprechen.“

Die Frage stammte von Richard Kramer von Arete Research. Er verwies dabei auf die zunehmende Integration von Funktionen, die bislang vor allem aus dem iPhone- und iOS-Umfeld bekannt waren. Seine vollständige Frage lautete:

„Ihre neuesten MacBook Pros enthalten mehr iOS-Funktionen wie Touch und Dynamic Island sowie natürlich die KI Siri. Sollten wir mit einer weiteren engen Verknüpfung von macOS- und iOS-Funktionen rechnen, die vielleicht sogar irgendwann zu einem einzigen einheitlichen Betriebssystem führen könnte, sei es aus Gründen der Einfachheit oder zur Kostensenkung?“

Craig Federighi hatte bereits eine klare Meinung

Dass Apple wenig von der Idee eines einzigen Betriebssystems für Mac und iPad hält, ist allerdings nicht neu. Bereits 2025 hatte sich Craig Federighi, Apples Chef der Softwareentwicklung, zu entsprechenden Spekulationen geäußert. Dabei verwendete er einen ziemlich anschaulichen Vergleich und machte deutlich, warum eine solche Zusammenlegung aus seiner Sicht keine gute Lösung wäre.

„Es stellt sich heraus, dass es weder ein guter Löffel noch eine gute Gabel ist“, sagte Federighi. Zuvor hatte er die Idee eines solchen Mischprodukts mit dem Begriff „Sporks“ beschrieben, also einer Kombination aus Löffel und Gabel, die letztlich keines der beiden Werkzeuge richtig ersetzt.

Auch ohne ein gemeinsames Betriebssystem rücken die beiden Plattformen funktional immer weiter zusammen. Apple integriert zunehmend Funktionen, die auf mehreren Geräten verfügbar sind, und sorgt mit Technologien wie Handoff für einen nahtlosen Wechsel zwischen iPhone, iPad und Mac. Besonders deutlich wird diese Entwicklung bei den neuesten MacBook Pro-Modellen, die unter anderem mit OLED-Displays und Touchscreen-Funktionalität neue Möglichkeiten bieten.