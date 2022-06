Neue Studie: Wer nutzt eigentlich hauptsächlich E-Scooter?

Aus dem Zentrum von Großstädten sind sie nicht mehr wegzudenken: E-Scooter. Gefühlt an jeder Straßenecke stehen die mobilen Roller, die sich über eine App im Minutentakt buchen und nahezu beliebig wieder abstellen lassen. Die Anbieter der Elektroroller, darunter Tier, Lime, Voi und weitere, liefern sich dabei einen erbitterten Kampf um die Kundschaft und bieten ihre Fahrzeuge zumeist parallel in den Städten an. Doch wer nutzt die E-Scooter eigentlich hauptsächlich, wie sieht die typische Kundschaft der mobilen Roller aus?

Dieser Frage ging auch der E-Scooter-Anbieter Voi nach. Eine Untersuchung des Unternehmens, durchgeführt von 6t im Juni 2021, ergab, dass Frauen E-Scooter deutlich seltener als Männer verwenden. In Paris beispielsweise kommt man auf 66 Prozent männliche Nutzer. Das hauptsächliche Profil wird dabei ebenfalls von 6t beschrieben.

“ […] der Oberschicht zugehörende, wohlhabende, berufstätige Männer. In Paris zum Beispiel fand 6t heraus, dass die Nutzer der docklosen E-Scooter jung (im Durchschnitt 36 Jahre alt), männlich (66 Prozent) und in leitenden Positionen oder höheren intellektuellen Berufen (53 Prozent) tätig sind.“

Mit 34 Prozent sind Frauen im E-Scooter-Geschäft unterrepräsentiert. „Dies gilt nicht nur für E-Scooter: In den meisten europäischen Ländern und auch in Nordamerika (J. R. Pucher und Buehler 2012) stellen Frauen nur eine Minderheit der Radfahrer“, so die Aussage in der Untersuchung. Warum dies so ist, wollte Voi nun weiter erörtern, und hat daher bei der NGO Women in Transport eine weitere Studie in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen nun seit Mai vor.

Die Studie wurde in Großbritannien mit knapp 500 Teilnehmerinnen aus verschiedenen Nutzergruppen durchgeführt und förderte zutage, dass es große Unterschiede bei Männer und Frauen hinsichtlich der Wahrnehmung von E-Scootern und ihrer Nutzung gibt. Die wichtigste Erkenntnis der Studie: Über drei Viertel (79 Prozent) der Teilnehmerinnen gaben an, dass sie sich auf den Straßen aufgrund des Verkehrs und der fehlenden Infrastruktur nicht sicher fühlten, was sie davon abhielt, E-Scooter zu nutzen.

„In allen befragten Gruppen sahen die Frauen einen Mangel an geeignetem Platz, um sicher und bequem E-Scooter zu fahren. Die Fahrbahn wurde allgemein als unsicher und E-Scooter-User als nicht willkommen, wenn nicht gar feindselig angesehen, insbesondere gegenüber Frauen auf E-Scootern.“

Mangelndes Sicherheitsgefühl und mögliche Lösungsansätze

Zudem berichten viele Frauen, dass die mobilen Roller sehr schwer seien, die Technik oft nicht richtig funktioniere, sie lieber das Workout beim Gehen oder Radfahren bevorzugen, und sie sich bei der Nutzung der E-Scooter nicht immer sicher fühlen würden. Einige sagten, dass die Geschwindigkeit über dem Schritttempo liege und es daher eine vernünftige Art sei, sich nachts fortzubewegen, während andere sagten, dass sie sich durch die relativ niedrige Geschwindigkeit (im Vergleich zum Fahrrad oder Auto) gefährdet fühlten. Eine Befragte aus der Gruppe der regelmäßigen E-Scooter-Nutzerinnen berichtet beispielsweise:

„Ich denke, das Wichtigste für mich ist die Sicherheit, vor allem nachts, wenn man sich auf einem Roller wirklich ungeschützt fühlt […]. Man kann zwar recht schnell fahren, aber wenn jemand auf einem Fahrrad sehr schnell fährt oder in einem Auto, ist man auf sich allein gestellt, nicht was Zusammenstöße angeht, sondern einfach nur, weil man Gefahr läuft, angegriffen zu werden […]. Das ist etwas, das ich oft im Kopf habe.“

Zudem nähmen viele Befragte E-Scooter dann wahr, wenn sie negativ in Erscheinung treten würden, beispielsweise durch unsachgemäße Behandlung, Blockierungen von Geh- und Radwegen oder einer Entsorgung der Roller in Flüssen und Seen. Diese Szenarien und das damit verbundene Image wirke nicht ansprechend.

Die Autoren und Autorinnen der Studie zeigen daher mögliche Maßnahmen auf, um den vorherrschenden Problemen zu begegnen. Dazu zählen sowohl rechtliche als auch infrastrukturelle Aspekte wie ausgewiesene Parkzonen in einem sicheren Umfeld, als auch die Berücksichtigung von körperlichen Unterschieden bei der Konstruktion von E-Scootern. Einige der befragten Frauen wünschten sich zudem, E-Scooter zunächst in einem geschützten Umfeld ausprobieren zu können, beispielsweise in Trainings- oder Übungsfahrten.

Ich als Frau kann einige der geäußerten Aspekte absolut nachvollziehen, denn auch für mich erscheint das eigene gut ausgestattete Fahrrad in der Stadt bei regelmäßigen Fahrten als die bessere und vor allem gesündere Alternative zu einem E-Scooter. Das Rad bietet dank passender Gepäckträgertaschen zudem optimale Transportmöglichkeiten – diese Möglichkeit fehlt bei den Rollern komplett. Auch die Bauweise der Roller mit ihren kleinen harten Reifen ohne großes Profil wirkt auf mich nicht sonderlich sicher. Erst recht nicht nach einem Unfall mit einem der Fahrzeuge, bei dem das Vorderrad bei 20 km/h wegrutschte und mir durch den Sturz neben einer Gehirnerschütterung auch eine Schulterverletzung samt nachfolgender Physiotherapie einbrachte. Das Vertrauen in die elektrischen Roller ist daher zumindest bei mir deutlich gesunken.

Fotos: Voi.

Wie sieht es bei euch aus, gehört ihr zu regelmäßigen Nutzern bzw. Nutzerinnen von E-Scootern? Was könnte aus eurer Sicht noch verbessert werden? Welche Aspekte halten euch bisher von einer Nutzung ab? Wir sind wie immer gespannt auf eure Kommentare zum Thema.