Neuer Apple TV 4K im Test: Genial und teuer

Ab Freitag ist der neue Apple TV 4K offiziell erhältlich, vielleicht habt ihr die neue Streaming-Box aus Cupertino ja sogar schon vorbestellt. Wir durften das neue Modell bereits vorab testen – und wollen euch heute mit unseren Erfahrungen und Eindrücken versorgen. Solltet ihr konkrete Fragen haben, die in diesem Erfahrungsbericht nicht geklärt werden, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wir bemühen uns dann um zeitnahe Antworten.

Apple TV 4K kostet jetzt stolze 349 Euro

Neben meinem Fernseher, der bereits mit der Vorgänger-Generation des Apple TV 4K ausgestattet ist, nutze ich im Wohnzimmer seit einigen Wochen auch einen Projektor. Der XGIMI Titan Noir Ultra Max kommt leider ohne Betriebssystem. Mein Plan war es ursprünglich, ihn mit einem Apple TV auszustatten. In Erwartung neuer Features habe ich bis jetzt auf die neue Generation gewartet. Doch dann kam der Preisschock.

2022 startete der Apple TV 4K in einer abgespeckten Version ohne Ethernet, ohne Thread und mit 64 GB noch für 169 Euro. Das Top-Modell mit diesen Features und 128 GB Speicherplatz war für 189 Euro erhältlich. Im Sommer hat Apple die Preise dann auf 229 Euro sowie 299 Euro erhöht. Mit dem neuen Apple TV 4K, von dem es nur noch eine Variante gibt, folgt dann der nächste Sprung: 349 Euro werden jetzt gefordert, bestellen könnt ihr im Apple Online Store oder auch auf Amazon.

Natürlich bietet das neue Modell einige Verbesserungen, die spannendste davon schafft es aber nicht einmal zu uns: Auf Siri AI müssen wir vorerst verzichten. Und ich bin an dieser Stelle einfach nur ehrlich: Mir persönlich sind 349 Euro für eine Streaming-Box einfach viel zu viel. Mehr dazu – und ein Blick auf den jüngsten Preisverlauf – gibt es weiter unten in meinem Fazit.

Das sind die Neuerungen im Überblick

Bevor wir uns einige Funktionen im Detail ansehen, möchte ich euch die Verbesserungen des neuen Apple TV 4K im Schnelldurchlauf vorstellen. Die neue Generation hat ein Upgrade vom A15 Bionic auf den A19-Chip erhalten, was für 50 Prozent mehr CPU-Leistung und doppelt so hohe Grafikleistung sorgen soll. Es gibt standardmäßig 128 GB Speicher, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Gigabit-Ethernet und Thread.

Im Apple TV selbst sind drei Fernfeld-Mikrofone zur Sprachsteuerung integriert, es können bis zu vier HomePods für ein Heimkino-Erlebnis verbunden werden und die Siri Remote bietet nun eine genaue Suche über die „Wo ist?“-App inklusive Signaltönen. Ansonsten gibt es keine Veränderungen. Im Lieferumfang ist nur ein Netzkabel enthalten, das zwingend erforderliche HDMI-Kabel muss selbst beigesteuert werden. Das ist beim Preis von 349 Euro schon verwunderlich.

Die Apple TV Erfahrung ist einfach sensationell

Angesichts des Preises und des fehlenden Siri AI müsste man eigentlich sagen: Macht bitte einen großen Bogen um den Apple TV. „Leider“ gibt es aber auch riesige Argumente, die Apple mit der kleinen schwarzen Box auf seiner Seite hat. Die Oberfläche ist einfach, aufgeräumt und übersichtlich. Und die Einbindung in die Apple-Welt ist schlichtweg genial.

Das beginnt schon bei der Einrichtung. Nachdem der Apple TV 4K mit dem Fernseher und der Steckdose verbunden ist, folgt nach wenigen Sekunden das Angebot zur Einrichtung über ein iPhone. Im Handumdrehen ist eine Verbindung hergestellt, alle notwendigen Einstellungen wie etwa die WLAN-Verbindung oder der Apple-Account werden übernommen. Und dank der iCloud werden Apps und die Sortierung auf dem Homescreen zwischen mehreren Apple TVs im gleichen Haushalt automatisch synchronisiert.

Die Liste der praktischen Funktionen lässt sich nahezu endlos fortsetzen. Per AirPlay lassen sich Inhalte drahtlos vom Mac, iPad oder iPhone auf den Fernseher übertragen. Das iPhone kann als Fernbedienung genutzt werden, hilft bei der Eingabe von Text und erlaubt die Freigabe von Käufen per Face ID oder Touch ID. Bis zu zwei AirPods können problemlos mit dem Apple TV gekoppelt werden, um „leise“ Unterhaltung zu ermöglichen.

Und dann wäre da ja auch noch der Einsatz als Home Hub. Der Apple TV 4K agiert als Thread Border Router und damit als Zentrale für zahlreiche Smart Home Geräte. Habt ihr eine Türklingel in Apple Home integriert, zeigt diese auf Wunsch ihr Kamerabild an, sobald es an der Tür klingelt. SharePlay, das Kontrollzentrum, mehrere Benutzerprofile und die Synchronisation im Apple-Kosmos runden das Benutzererlebnis ab.

Die Konkurrenz, egal ob Fire TV, Roku, Magenta oder Waipu, kann hier einfach nicht mithalten. Dazu trägt auch der App Store mit seinen zahlreichen Media-Anwendungen und Spielen bei. Nur auf einen Safari-Browser auf dem Fernseher müssen wir auch im Jahr 2026 noch verzichten. Hier ist man weiterhin auf Umwege, wie etwa die Bildschirmübertragung vom iPhone oder iPad, angewiesen.

Zwei Neuerungen im Detail: Integrierte Mikrofone und HomePod-Lautsprecher

Sprachsteuerung mit dem Apple TV, das ist sicherlich nicht ganz neu. Immerhin konnte man in den vergangenen Jahren bereits die Siri Remote verwenden. Dort musste man allerdings einen Knopf drücken, bevor die Spracheingabe aktiv wird. Das ändert sich mit den drei Fernfeld‑Mikrofonen im neuen Apple TV 4K.

Sie ermöglichen eine „Hey Siri“-Aktivierung von überall im Raum. Ganz egal, ob ihr noch gemütlich auf dem Sofa sitzt oder bereits zur Haustür sprintet, weil der Pizzabote geklingelt hat. Die Wiedergabe pausieren und fortsetzen, bestimmte Inhalte suchen oder Smart Home Geräte per Sprache steuern – das alles ist mit dem neuen Apple TV 4K deutlich einfacher.

Es gibt allerdings zwei Einschränkungen. Zunächst einmal sind wir in Deutschland und dem Rest der EU auf das einfache Siri beschränkt. Die mutmaßlichen Vorzüge von Siri AI und die damit deutlich leistungsfähigere Sprachsteuerung können wir hierzulande nicht nutzen. Ebenso funktionieren die Mikrofone nur, wenn der Apple TV eingeschaltet ist. Zu jeder Zeit das Licht im Haus per Sprache steuern, das geht weiterhin nur mit einem HomePod. Schade eigentlich, denn das wäre ein echter Pluspunkt gewesen.

HomePods als Surround-Lautsprecher benutzen

Das bringt uns direkt zum nächsten Thema: Die Nutzung von HomePods als „drahtlose“ Lautsprecher für den Fernseher. Bisher konnten nur zwei HomePods gekoppelt werden, mit dem neuen Apple TV 4K sind es vier. Kompatibel ist jeweils die zweite Generation des HomePod und HomePod mini. Gekoppelt werden können immer zwei gleiche HomePods direkt am Fernseher und „hinten“ bei euch am Sofa. Die Position im Raum erkennen die HomePods dabei automatisch und passen die Audioausgabe entsprechend an.

Solltet ihr zwischendurch zwischen TV-Audio mit Surround-Sound und Musikwiedergabe im ganzen Raum wechseln wollen, dann geht das ganz einfach über das Kontrollzentrum. Und ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass ein solches Setup grandios klingen dürfte. Ich habe es in meinem Test nur mit zwei kleinen HomePod mini ausprobieren können.

Allerdings hat die ganze Geschichte auch ihren Preis. Zwei HomePods und zwei HomePod mini kosten bei Apple zusammen 1.136 Euro. Bei Sonos bekommt man dafür die aktuelle Beam Ultra sowie zwei Era 100 und ein Audio-System, das man später um weitere Komponenten wie einen Subwoofer ergänzen kann.

Interessant ist die HomePod-Kopplung aus meiner Sicht wohl nur, wenn man vielleicht schon zwei aktuelle HomePods im Einsatz hat und sein Setup nun einfach mit zwei neuen HomePod mini erweitern kann. Ich selbst habe bereits ein Sonos-Setup im Einsatz, das wunderbar mit dem neuen Apple TV 4K harmoniert. Hier gibt es einfach keinen Grund, irgendetwas zu ändern.

Mir fehlt ein Apple TV 4K Lite

Die größten Pluspunkte sammelt der Apple TV weiterhin mit seiner tollen Oberfläche und der Integration in das Apple-Ökosystem. Viele der Neuerungen werden für die breite Masse nur wenig interessant sein. Wer nicht regelmäßig Spiele spielt, der benötigt den schnellen A19-Chip genauso wenig wie die 128 GB Speicherplatz. Auf meinem Apple TV 4K sind vermutlich nur ein paar GB belegt, genaue Angaben liefert Apple in den Einstellungen leider nicht.

Auch auf die integrierten Mikrofone könnte ich wohl verzichten, Ethernet brauche ich nicht unbedingt und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Großteil der Nutzer auch auf den integrierten Thread Border Router verzichten könnte.

Das bringt mich zu einem Wunsch: Wir brauchen definitiv einen Apple TV 4K Lite mit weniger Speicherplatz und meinetwegen einem älteren Chip. Ein oder zwei andere Funktionen könnten zusätzlich beschnitten werden, um den Startpreis des Apple TV wieder unter 200 Euro zu bringen.

Gegen genau so eine Lite-Variante hat sich Apple aber wohl gezielt entschieden. Immerhin erfüllt das bisherige Basis-Modell genau diese Eigenschaften – und es wurde ersatzlos gestrichen. Im Apple Refurbished Store ist der Vorgänger aktuell nicht erhältlich und im freien Handel sieht es ebenso schlecht mit der Verfügbarkeit aus.

Das Fazit zum neuen Apple TV 4K (2026)

Es sind am Ende definitiv gemischte Gefühle. Ich liebe meinen Apple TV und das Zusammenspiel mit meinen anderen Apple-Geräten. Die Siri Remote ist wahnsinnig hochwertig und ermöglicht quasi eine blinde Bedienung. Die Oberfläche ist aufgeräumt und absolut schnell. Die Auswahl an Apps und sogar Spielen ist beeindruckend gut. Wer in der Apple-Welt unterwegs ist, wird schnell feststellen, dass günstige Streaming-Sticks einfach nicht mithalten können.

Auf der anderen Seite steht der Preis. Und der ist einfach absurd hoch. Und das nicht nur im Vergleich zur Konkurrenz, etwa dem 114,99 Euro teuren Fire TV Stick 4K Max, dem aktuellen Top-Modell von Amazon. Ein Blick in den Preisverlauf zeigt: Bis Juli konnte man das vorherige Top-Modell noch für faire 145 Euro kaufen. Dann stieg der Preis auf 200 bis 220 Euro, seit der Vorstellung der neuen Generation sogar auf über 300 Euro. Mit dem neuen Modell sind wir jetzt bei 349 Euro angelangt.

Im Handel wird der Preis in den nächsten Wochen sicherlich ein wenig fallen. Aber wenn man die Wahl zwischen der kostenlos mitgelieferten Oberfläche seines Smart TV, einem einfachen Streaming-Stick für 40 bis 60 Euro oder eben einem 300 Euro teuren Apple TV hat, fällt es einfach schwer, eine echte Empfehlung auszusprechen. Und das ist aus meiner Sicht äußerst schade…