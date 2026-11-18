Im Garten dürfte bei euch mittlerweile Winterpause sein, aber der nächste Frühling kommt bestimmt. Es besteht zudem kein Zweifel daran, dass die Black-Friday-Wochen die beste Zeit in diesem Jahr sein dürften, einen bereits bewährten Mähroboter zu kaufen – und diesen dann pünktlich im April auf die Reise zu schicken.

Ein besonders beliebtes Modell für kleine und mittelgroße Gärten war in den vergangenen Jahren der Segway Navimow i105 Mähroboter. Seit rund einem Jahr ist der Nachfolger im Handel erhältlich, der Segway Navimow i205. Zuletzt pendelte der Preis zwischen 749 und 899 Euro, derzeit könnt ihr für 699 Euro zuschlagen. Zudem bekommt ihr auf der Produktseite noch die sonst kostenpflichtige „Garage“ gratis mit dazu.

Das ist neu beim Navimow i205

Wenn ihr bereits einen i105 im Einsatz habt und mit den Ergebnissen zufrieden seid, dann lohnt sich ein Upgrade auf keinen Fall. Dafür sind die Änderungen einfach zu gering. Trotzdem bringt der Navimow i205 einige interessante Neuerungen mit, die ihn definitiv zum interessanteren Mähroboter machen.

Der Navimow i205 verfügt beispielsweise über einen echten Allrad-Antrieb, auch das dritte Rad ist angetrieben. So kann er einfacher auf der Stelle wenden und geht sorgsamer mit dem Untergrund um. Außerdem kommt er deutlich besser mit Steigungen zurecht, egal ob auf der offenen Fläche oder am Rand des Gartens.

Was in der Praxis ebenfalls einen Unterschied macht: Die beim Vorgänger notwendige RTK-Antenne ist zwar im Lieferumfang enthalten, muss bei guter Abdeckung der Basisstation aber nicht unbedingt verwendet werden.

Angebot Segway Navimow i205 AWD Mähroboter ohne Begrenzungskabel, NRTK+Vision | für... Allradantrieb, Leistung auf jedem Gelände: Bezwingen Sie unebenes, raues oder abschüssiges Gelände mit Zuversicht. Das elektronische...

Null-Wendekreis, rasenschonend: Die konzentrische Konstruktion des dritten Rades ermöglicht echte Null-Wendekreise ohne Rasenkratzen. Feinfühlige...

Ebenfalls interessant: Der Navimow i205 verfügt über ein integriertes 4G-Modul zur Fernsteuerung (auch außerhalb der WLAN-Reichweite) und für den GPS-Diebstahlschutz. Das erste Jahr ist inklusive, danach kostet dieser optionale Service 29,99 Euro pro Jahr. Die Network-RTK-Navigation bleibt auch ohne dieses Abo kostenlos.

Für Gärten mit einer Fläche von bis zu 500 Quadratmetern dürfte der Segway Navimow i205 Mähroboter eine gute Wahl sein. Im Vergleich zu den Top-Geräten, die allerdings auch deutlich mehr kosten, müsst ihr im Prinzip nur auf den perfekten Kantenschnitt bis auf den letzten Zentimeter verzichten.