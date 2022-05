Neuer CubeNest iPhone-Halter ab 15,99 Euro erhältlich

Aus dem Hause CubeNest haben wir euch schon ein paar Ladegeräte und Ständer vorgestellt. Hier auf meinem Schreibtisch habe ich zum Beispiel den einfachen Aluminium-Ständer ohne Ladefunktion stehen, um eingehende Benachrichtigungen schnell ablesen zu können. Und ab sofort gibt es ein weiteres Produkt, dass ebenfalls euer iPhone mit MagSafe hält, aber ein etwas anderes Design aufweist.

Der Tischständer bietet eine kegelförmige Basis aus Aluminium, das iPhone wird einfach per Magsafe-Magnete am Halter befestigt. Über ein Kugelgelenk kann man den Halter samt iPhone um 360 Grad drehen und das iPhone im Hoch- oder Querformat aufstellen. Der ”CubeNest Magnetic Aluminium Phone Stand S010″ ist in Silber verfügbar und kostet lediglich 15,99 Euro.

CubeNest Handyhalter mit Magnet | Magnetischer Ständer kompatibel mit iPhone 12 und 13-Serie und... DER ALU-STÄNDER von CubeNest wird (nicht nur) von jedem iPhon-Benutzer hochgeschätzt. Der tiefliegende Schwerpunkt und die Anti-Rutsch-Matte sorgen...

ROTATION VON 360° – Handy im Hoch- oder Querformat. Erleichtert alltägliche Tätigkeiten: Auf dem Nachttisch, im Büro bei Telefonkonferenzen, in...

Mit Ladefunktion

Das gleiche Produkt gibt es auch inklusive Ladefunktion. Das entsprechende USB-C Kabel wird unten am Standfuß angeschlossen, das iPhone dann via Qi aufgeladen. Obwohl bis zu 15 Watt möglich sind, werden iPhones mit maximal 7,5 Watt geladen. Der iPhone-Ständer mit Ladefunktion ist in Grau verfügbar und kostet 28,99 Euro.

CubeNest Wireless Charger Compatible with iPhone 12 and 13 Series, AirPods and Other Magsafe Enabled... CubeNest Magnetic Wireless Aluminium Charging Stand is a magnetic stand and charger in one. The product is compatible with the Magsafe function, it is...

The deep centre of gravity and the anti-slip mat ensure the stability of the mobile phone during use. Thanks to the strong magnet, the phone stays in...

Die Alternativen