Neuer HomePod: Lieferung vermutlich erst ab März möglich

Ab 3. Februar sollte er eigentlich erhältlich sein: Apples neuer HomePod. Doch wer jetzt das Gerät im Apple Online Store vorbestellten möchte, wird womöglich unangenehm überrascht. Das Lieferfenster liegt plötzlich im März, und zwar aktuell zwischen dem 9. und dem 16. März. Eine Abholung im Apple Store wird gar nicht erst angeboten. Bei einem nicht wirklich neuen Produkt, dessen Vorgänger alles anderes als ein Verkaufsschlager war, ist das schon erstaunlich.

Den früheren HomePod kennt man ja längst als beständigen Ladenhüter. Mit der Ankündigung der nächsten HomePod-Generation hat das zuvor von Apple eingestellte Produkt nun aber entweder plötzlich an Attraktivität gewonnen oder Apple hat mit einer deutlich geringeren als der tatsächlichen Nachfrage an seinem neuen Produkt gerechnet. Denn wer heute einen neuen HomePod auf der Apple-Webseite vorbestellen möchte, darf erst mit einer Lieferung des Gerätes in der zweiten Märzwoche rechnen. Da das Gerät eigentlich ab nächsten Freitag verfügbar sein sollte, kommt es also zu Lieferverzögerungen von mehr als einem Monat.

Ob die neuen Funktionen des HomePods das Produkt auf einmal so beliebt gemacht haben, dass der HomePod sein Ladenhüter-Dasein endgültig beenden kann? Oder sind möglicherweise Probleme in den Lieferkettten Grund für die verspätete Auslieferung des HomePods? Wir können nur mutmaßen. Informationen rund um die Verkaufszahlen sind allerhöchstens im Rahmen der nächsten Quartalszahlen zu erwarten.