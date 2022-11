Neuer Kindle Scribe könnte sich um Wochen verschieben

Erst am Sonntagabend hat Apple bekannt gegeben, dass es bei der Produktion des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max zu Verzögerungen und längeren Lieferzeiten kommen kann. Die Ursache dafür sind Lockdowns in China und geschlossene Fabriken.

Und Apple scheint wahrlich nicht der einzige Elektronik-Gigant zu sein, den die aktuelle Situation vor eine Herausforderung stellt. Laut eines Berichts von Good-E-Reader soll sich auch der für den 30. November geplante Start des Kindle Scribe verzögern.

So sollen zahlreiche Personen, die den bisher größten Kindle vorbestellt haben, eine E-Mail von Amazon erhalten haben. Das Lieferdatum soll sich vom 30. November auf Ende Dezember verschieben.

Foxconn arbeitet aktuell nur mit 30 Prozent Auslastung

Auch bei Amazon ist der Grund dafür die Corona-Situation in China. Ausgerechnet die Fabrik, in der rund 20.000 Arbeitskräfte eingestellt sind und in der die verschiedene Kindle-Modelle hergestellt werden, ist vom Lockdown betroffen. Aktuell soll Foxconn, der Betreiber der Fabrik, nur mit einer Auslastung von rund 30 Prozent arbeiten.

Eine offizielle Aussage von Amazon zum Thema haben wir noch nicht erhalten. Wir werden euch aber auf dem Laufenden halten, denn auch wir sind ziemlich gespannt darauf, was der Kindle Scribe auf dem Kasten hat.