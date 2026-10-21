Neuer Markenauftritt von Apple Music verbindet Klang und Design

Es hatte sich ja bereits angekündigt, das neue Icon hat sich schon in der Beta-Version von iOS 27.2 gezeigt. Das rote Icon mit der weißen Note wird demnächst durch ein weißes Icon mit einer schwarzen Note ersetzt. Doch das ist längst nicht alles, denn es gibt einen ganz neuen Markenauftritt von Apple Music, der Klang und Design verbindet.

Zusammen mit Experten aus dem Musik-Business hat Apple für Apple Music eine neue Klangidentität entwickelt, die zugleich die Grundlage für das neue visuelle Erscheinungsbild bildet. Im folgenden Behind-the-Scenes-Video könnt ihr sehen, wie aus echten Schallwellen, Bewegung und Lichtbrechungen die neue Designsprache entstanden ist.

Mehr Details zum Re-Design von Apple Music

Der britische Musikproduzent Fred again entwickelte gemeinsam mit NEST Acoustics eine kurze, prägnante Tonfolge, die künftig als akustisches Erkennungszeichen der Marke dienen soll. Die einzelnen Töne bilden zugleich die Grundlage für das neue visuelle Erscheinungsbild.

Besonders spannend ist die technische Umsetzung. Um den Klang sichtbar zu machen, wurden die Frequenzen über einen sogenannten Transducer in physische Schwingungen umgewandelt. Diese versetzten ein flaches Bad aus Mineralöl in Bewegung. Die dabei entstandenen Wellen, Muster und Lichtbrechungen wurden mit Kameras eingefangen und anschließend für das neue Design verwendet. Das Ergebnis ist also keine am Computer simulierte Wellenform, sondern eine tatsächliche Visualisierung der Musik. Gleichzeitig greift der Look die Ästhetik von Apples Liquid-Glass-Design auf.

Auch der neue Schriftzug wurde überarbeitet. Er kombiniert das bekannte Apple-Logo mit einer eigens angepassten Version der Hausschrift SF Pro. Die kräftigen Kleinbuchstaben sollen dem Auftritt mehr Eigenständigkeit verleihen. Die neue Designsprache wird künftig nicht nur in der Apple-Music-App, sondern auch in Marketingkampagnen, bei Veranstaltungen und in eigenen Produktionen zum Einsatz kommen.