Neuer Ugreen USB-C Hub für das iPad Pro zum Start 5 Euro günstiger

Der Anker 6-in-1 Hub für das iPad Pro konnte uns nicht vollends überzeugen. Heute möchten wir auf die Alternative von Ugreen aufmerksam machen. Der neue USB-C Hub für das iPad Pro (Amazon-Link) bietet fünf Anschlüsse und folgende Spezifikationen.

Mit an Bord ist ein 3,5mm Audio-Port, 2x USB 3.0 mit bis zu 5 Gbps, HDMI mit 4K und 60 Hz sowie ein USB-C-Anschluss mit 100 Watt. Da der Hub ja den USB-C-Port am iPad belegt, könnt ihr über den Port am Hub euer iPad dennoch zuverlässig aufladen. Wer ein iPad Pro ohne Hülle verwendet, muss einen abnehmbaren Adapter anheften, wer das iPad Pro mit Hülle nutzt, kann diesen weglassen. So erreicht man stets die beste Passform. Beachtet bitte: Der Hub kann nicht zusammen mit dem Magic Keyboard genutzt werden.

Zum Start wird der neue Ugreen USB-C Hub für 39,99 Euro statt für 44,99 Euro angeboten. Aktiviert dafür den 5 Euro Gutschein direkt auf der Produktseite.