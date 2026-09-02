Neuerscheinung Huawei FreeBuds Neo: Wenn die Lieblingsband im Wohnzimmer sitzt

Manche Songs kennt man so gut, dass man jedes Detail mitsingen kann. Die gerade frisch vorgestellten Huawei FreeBuds Neo wollen trotzdem noch Neues hörbar machen: Das Einatmen vor dem Gesang, den Nachhall einer Saite oder kleine Geräusche zwischen den Instrumenten. Dafür setzt Huawei auf einen neuen Turbo-Treiber, der einen Frequenzbereich von 10 Hz bis 48 kHz abdecken soll. Zusammen mit Spatial Audio soll so ein besonders räumlicher Höreindruck entstehen, ganz unabhängig davon, ob die Musik vom Smartphone, Laptop oder Tablet kommt.

Nicht immer ist das Wohnzimmer allerdings ein idealer Konzertsaal. Fernseher, Waschmaschine, Gewitter oder Straßenlärm können schnell dazwischenfunken. Die FreeBuds Neo setzen deshalb auf eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und sollen Umgebungsgeräusche um bis zu 30 Dezibel reduzieren, vor allem in den mittleren und hohen Frequenzbereichen. Ein Audio-Chip der dritten Generation passt die Geräuschunterdrückung laut Huawei innerhalb von Millisekunden an wechselnde Situationen an, etwa beim Wechsel vom Sofa auf die Straße oder in die Bahn. Gleichzeitig soll dabei das typische Druckgefühl vieler In-Ears ausbleiben.

Auch beim Tragekomfort will Huawei punkten: Mit 4,8 Gramm pro Ohrhörer fallen die Neo sehr leicht aus. Die Form wurde laut Hersteller auf Basis zahlreicher Ohrvermessungen entwickelt, um Druckstellen möglichst zu vermeiden. Zusätzlich hat Huawei Bewegungssimulationen genutzt, um Bereiche zu optimieren, an denen Ohrhörer gerne einmal verrutschen. Dazu kommt ein kurzer, leichter Stiel, der sich an die Kontur des Ohrs anpassen soll. Das Ladecase setzt ebenfalls auf eine kompakte, rundum gewölbte Form.

Multipoint und Kompatibilität mit iOS, Android und Windows

Bei der Gerätekompatibilität gibt sich Huawei offen: Die FreeBuds Neo funktionieren mit iOS, Android und Windows. Dank Unterstützung für die kostenlos erhältliche Huawei Audio Connect-App (App Store-Link) lassen sich unter anderem die Ohrhörer koppeln, Geräuschunterdrückung und Klangprofile wechseln, der Akkustand kontrollieren und die Buds wiederfinden. Wer mehrere Geräte nutzt, kann außerdem zwei Verbindungen gleichzeitig aufrechterhalten, auch wenn dabei unterschiedliche Betriebssysteme im Spiel sind. Nutzer und Nutzerinnen einer Huawei-Smartwatch können die Ohrhörer zudem direkt von der Uhr aus steuern.

Optisch setzt Huawei bei der Neuerscheinung auf abwechslungsreiche Farbvarianten. Die FreeBuds Neo kommen in Silber, Rosa, Weiß und Schwarz auf den Markt. Damit dürfte für Fans eines eher unauffälligen Looks ebenso etwas dabei sein wie für alle, die ihre In-Ears etwas auffälliger tragen möchten. Das kompakte Ladecase in einem handschmeichelnden Ellipsen-Design kann per USB-C aufgeladen werden, kabelloses Laden per Qi2 gibt es bei diesem Modell leider nicht.

Die Huawei FreeBuds Neo sind ab dem heutigen 2. September 2026 erhältlich, der Preis liegt bei 129 Euro. Verkauft werden die In-Ears über den Huawei Online Store sowie im Huawei Flagship Store in Berlin. Zum Launch gibt es im Online Store von Huawei außerdem einen Rabatt: Wer bis zum 19. Oktober 2026 zugreift, erhält 20 Euro Nachlass auf die FreeBuds Neo. Wir haben auch bereits ein Exemplar der Huawei FreeBuds Neo vorliegen und werden euch ab Mitte des Monats auch mit eigenen Eindrücken zur Neuerscheinung versorgen.