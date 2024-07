Neues Apple-Patent: iOS nimmt WLAN-Bewertung vor

In den vergangenen Jahren hat Apple immer mehr getan, um iPhone- und iPad-User auf die Qualität von WLAN-Netzwerken aufmerksam zu machen, insbesondere, was Sicherheitsaspekte wie die Passwortvergabe angeht. Nun scheint es, als wenn man weitere Schritte unternehmen will, um die Nutzer und Nutzerinnen auf die besten öffentlichen WLAN-Netze hinzuweisen.

Apple hat zu diesem Zweck ein neues Patent bei der zuständigen US-amerikanischen Behörde, dem United States Patent and Trademark Office (USPTO), eingereicht. Das Patent demonstriert ein neues System, bei dem öffentliche WLAN-Netzwerke anhand verschiedener Kriterien bewertet werden, und wurde zuerst von Mac Observer entdeckt.

„Laut des Patents wird der neue Ansatz Daten aus der Bevölkerung verwenden, um WiFi-Zugangspunkte zu kartieren und Feedback über die Zuverlässigkeit und Sicherheit jedes nahe gelegenen Netzwerks zu geben. Wenn diese Funktion live geht, sieht man eine überarbeitete WiFi-Auswahlseite, auf der jedes verfügbare Netzwerk entsprechend den Daten, die Apple von den mit diesem Netzwerk verbundenen Geräten gesammelt hat, gekennzeichnet wird. Zu den Kennzeichnungen gehören ‚Hochwertig‘, ‚Beliebt‘, ‚Firmeneigentum‘, ‚Verdächtig‘ und mehr.“

Wie das Patent beschreibt, würde das jeweilige Apple-Gerät Daten über die öffentlichen WiFi-Netzwerke sammeln, dabei aber auf die Identifikation des Nutzers bzw. der Nutzerin und eine exakte Standortbestimmung verzichten. Basierend auf den eingeholten Daten werde die WLAN-Umgebung ausgewertet, um „die Effizienz der Interaktionen zwischen den Nutzergeräten und den erkannten Zugangspunkten zu verbessern“. Entsprechend der Netzwerk-Qualität werden dann die oben beschriebenen Kategorien vergeben.

Abschließend muss noch erwähnt werden, dass eingereichte Patente von Apple kein Garant dafür sind, dass die Funktionen auch den Weg auf unsere Geräte finden. Auch wenn Apple dafür bekannt ist, der Sicherheit und Privatsphäre der Nutzer und Nutzerinnen große Wichtigkeit beizumessen, bleibt abzuwarten, ob es in Zukunft eine Bewertung öffentlicher WLAN-Netzwerke auf unseren iPhones geben wird.