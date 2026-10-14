Neues Apple TV 4K: 14 wichtige Neuerungen im Überblick

Apple hat gestern ein neues Apple TV 4K vorgestellt, das vor allem mit mehr Leistung und zusätzlichen Smart Home-Funktionen punkten soll. Im Inneren arbeitet der A19-Chip, der gegenüber dem Vorgängermodell mit A15-Prozessor eine bis zu 50 Prozent schnellere CPU-Leistung und eine bis zu doppelt so hohe Grafikleistung verspricht. Auch beim Arbeitsspeicher gibt es offenbar ein Upgrade: 8 GB RAM gelten als wahrscheinlich, offiziell bestätigt ist diese Angabe allerdings noch nicht.

Ein großes Thema ist die neue KI-Unterstützung für Siri. Der Sprachassistent soll deutlich mehr Möglichkeiten bieten, wobei für Anfragen mit persönlichem Kontext weiterhin ein iPhone oder iPad mit Apple Intelligence benötigt wird. Interessant: Apple will die KI-Siri auch auf dem Apple TV 4K der zweiten und dritten Generation verfügbar machen, vorausgesetzt, die Geräte laufen mit tvOS 27.2 oder neuer. Das neue Modell bringt außerdem drei integrierte Fernfeldmikrofone mit. Dadurch lässt sich Siri direkt über die Streaming-Box ansprechen, ohne dafür erst die Fernbedienung in die Hand nehmen zu müssen.

Auch beim Sound legt Apple nach. Das neue Apple TV 4K unterstützt Surround-Sound mit bis zu vier HomePods, darunter vier HomePod mini 2-Lautsprecher oder kompatible Kombinationen aus HomePod mini 2 und HomePod 2 für die vorderen und hinteren Positionen. Frühere Apple-TV-Modelle bleiben dagegen auf die Nutzung von maximal zwei HomePods beschränkt. Bei der drahtlosen Verbindung gibt es ebenfalls Neuerungen: WiFi 7 ersetzt WiFi 6, Bluetooth 6 löst Bluetooth 5 ab. Zusätzlich unterstützt das Gerät die Videoformate AV1 und VP9, was die Kompatibilität mit unterschiedlichen Streaming-Angeboten verbessert.

Nur noch eine Version mit 128 GB und Ethernet

Bei der Ausstattung macht Apple Schluss mit der bisherigen Auswahl zwischen verschiedenen Speichervarianten. Das neue Apple TV 4K erscheint ausschließlich mit 128 GB Speicher und einem Ethernet-Anschluss. Die frühere 64 GB-Version ohne kabelgebundenen Netzwerkanschluss entfällt damit. Auch optisch gibt es eine kleine Änderung: Die weiße Statusleuchte sitzt nun mittig an der Vorderkante des Gehäuses. Wer auf große Designveränderungen gehofft hat, wird allerdings enttäuscht. Selbst beim Gewicht fällt der Unterschied überschaubar aus, denn das neue Modell bringt gerade einmal rund ein Prozent mehr auf die Waage als sein Vorgänger.

Die überarbeitete Siri Remote dürfte für viele Nutzer und Nutzerinnen eine der praktischsten Neuerungen sein. Sie unterstützt jetzt Apples „Wo ist?“-Netzwerk und Precision Finding, so dass sich eine verlegte Fernbedienung leichter wiederfinden lässt. Dafür wird allerdings ein kompatibles iPhone benötigt: Precision Finding funktioniert mit dem iPhone 17 oder neueren Modellen, ausgenommen das iPhone 17e, sowie mit dem iPhone Air und dem iPhone Duo. Zusätzlich besitzt die Fernbedienung einen integrierten Lautsprecher, über den sich ein Signalton abspielen lässt. Die neue Siri Remote ist rund sechs Prozent schwerer als die bisherige Version.

Vorbestellung gestartet: Das kostet das neue Apple TV 4K

Das neue Apple TV 4K und die aktualisierte Siri Remote können ab sofort bei Apple vorbestellt werden. Die Markteinführung ist für Freitag, den 13. November 2026, geplant. In Deutschland kostet die Streaming-Box 349 Euro und wird direkt mit der neuen Fernbedienung ausgeliefert. Wer lediglich die Siri Remote aufrüsten möchte, kann sie separat für 69 Euro kaufen. Sie ist mit allen Apple TV 4K- und Apple TV HD-Modellen kompatibel, die seit 2015 erschienen sind.