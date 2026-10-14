Neues Apple TV 4K unterstützt 4 HomePods für Surround-Sound

Eine Funktion, die auch hierzulande funktioniert, ist das neue Heimkino-Setup mit dem neuen Apple TV 4K zusammen mit vier HomePods. Entweder ihr nutzt dafür vier neue HomePod mini 2 oder Paare aus HomePod mini 2 und HomePod 2. Bei den von Apple aufgerufenen Preisen kostet solch ein Aufbau satte 1.025 Euro. Mir ist natürlich bewusst, dass klassische Surround-Systeme von Sonos oder anderen Herstellern deutlich teurer sind.
Da der Sound vor allem beim großen HomePod 2 richtig gut ist, kann ich mir vorstellen, dass ein Setup mit HomePods durchaus tollen Surround-Sound liefert. Da es keinen echten Subwoofer gibt, bleibt der Bass sicherlich ein wenig auf der Strecke.
4 HomePods für Surround-Sound nutzen
Die vier Lautsprecher sind für die Positionen vorne rechts, vorne links, hinten rechts und hinten links vorgesehen. Wichtig dabei ist, dass sowohl vorne als auch hinten immer gleiche HomePod-Paare zum Einsatz kommen. Ihr könnt aber auch HomePods kombinieren, zum Beispiel vorne zwei HomePod 2 und hinten zwei HomePod mini 2.
Apple setzt dabei auf „Computational Audio“. Das Unternehmen erklärt, dass die vier HomePods und das neue Apple TV 4K „die Position jedes Lautsprechers im Raum intelligent erkennen können, sodass Audio-Timing und Lautstärken automatisch an den Raum angepasst werden“.
Daraus resultiert auch, dass die älteren Apple-TV-4K-Modelle nicht für Surround-Sound genutzt werden können. Hier ist man weiterhin auf zwei HomePods für Stereoklang beschränkt.
Neues Apple TV 4K startet am 13. November
Abgesehen von Siri AI, das bei uns nicht läuft, startet das neue Apple TV 4K für sagenhafte 349 Euro. Nach der Preiserhöhung hat Apple 229 Euro verlangt, sodass für das neue Modell ein Aufpreis von 120 Euro fällig wird. Immerhin: Apple verkauft nur noch ein einziges Modell mit 128 GB Speicher, Gigabit Ethernet, WLAN 7 und Thread.
Kommentare 18 Antworten
Der neue Preis ist wirklich Wahnsinn! In Europa bekommt man aktuell bei Apple tatsächlich so wenig wie nie zuvor für sein Geld…
Das es bei den bisherigen 4K Modellen nicht möglich war mehr als zwei HomePods zu koppeln ist mir schon immer sauer aufgestoßen. Es jetzt nur dem überteuerten Nachfolger zu ermöglichen mag wirtschaftlich für Apple sinnvoll zu sein, grenzt aber nicht nur an Kundenverarsche… 😂
Ich bin Mittlerweile so weit ich laufe nichts Neues außer ich muss zb wenn die Updates Auslaufen weil durch die Eu Problematik nichts weiter geht.
Und der Apple TV ist soweit weg von gut und böse wo denkt man an die Leute die das nur als ganz normalen Player nutzen wie warscheinlich die meisten von daher alles über 200€ ne danke und wer hockt damit wirklich und braucht 128 gb
Können dann auch die 4 Homepods als doppeltes Stereo Paar musik abspielen? Bisher konnte man ja nur 2 Homepods miteinander verbinden
Theoretisch sollte das möglich sein weil sobald du beim jetzigen System die HomePods als Stereo-Parr mit dem AppleTV gekoppelt hast wird dies als Einheit bei AirPlay dargestellt.
Könnte mir vorstellen dass das jetzt mit dem Surround Setup auch so ist.
Problem ist nur, NUR möglich mit HomePods der 2 Generation, also nur der HomePod Gen2 und/oder mini 2 in Zusammenarbeit mit dem NEUEN AppleTV 4K Gen4.
Bei älteren Geräten wird weiterhin nur Stereo unterstützt.
Also wird diese Funktion ein reines Luxus-Feature.
Selbst wenn du schon zwei HomePods Gen2 hast brauchst so mindesten noch 2x mini 2 und einen AppleTV 4K Gen4.
Ja mir kribbelt es auch in den Fingern, habe aber nur 2x HomePod Gen1 daheim, also bräuchte damit das VOLLE Setup NEU und das macht mir dann doch etwas AUA in der Geldbörse.
Mich interessiert das nur theoretisch. Ob 4 Homepods (ohne Apple TV) verlinkt werden können.
Ich bin sehr zufrieden mit einer Soundbar + kabellose Rear speakers
Mich kotzt es mittlerweile echt an, was die EU mit ihrem tollen DigitalMarketAct gemacht hat. Vor allem da man das Gefühl hat, dass scheinbar nur Apple eingeschränkt wird. Zumindest habe ich zu anderen noch nichts dergleichen gehört. Nun können die Applehater sich gerne wieder darüber auslassen.
Ich finde es jedenfalls bescheuert und alles andere als Verbraucherorientiert. Letztlich hat sich ja nicht geändert, da die Unternehmen nun bestimmte Funktionen einfach für die EU nicht freigeben. So ein Schwachsinn.
Google und auch andere Android-Anbieter (z.B. Oppo) bringen auch viele KI-Funktionen aktuell nicht in die EU. Gleiche Thematik wie bei Apple würde ich annehmen.
Der DMA war Apple lange genug bekannt und offensichtlich hat Apple ja auch schon eine Lösung angedacht dem User in der EU die Wahlfreiheit beim KI-Assistenten zu geben. Aber Apple wollte halt eine Sonderlocke mit 18 Monaten Siri AI exklusiv in der EU und das wurde korrekterweise abgelehnt (Wettbewerbsvorteil). Aber klar, es ist immer die EU schuld. Da hat Apples Marketing wieder gut funktioniert.
Komischerweise wenn China Vorgaben an Apple macht wird das einfach ohne Murren und weiteren Kommentar umgesetzt. Da scheint Apple dann keine Sorgen um die Daten seiner Nutzer zu haben (wird ja immer gerne vorgeschoben von Apple das Ihnen das so wichtig ist).
Wen interessiert der Preis, Kaffee ist auch doppelt so teuer geworden 🙄 davon abgesehen hätte ich mir das vor Jahren gewünscht, inzwischen hab ich das Bose Soundbar Set das war teurer. Wenn das aber irgendwann aufgibt würd ich definitiv auf 4 HomePods umsteigen schon allein vom Design her. Bin auf erste Tests gespannt!
Ein Witz leider zu dem Preis. Da komme ich z.B. bei Yamaha mit Soundbar, Subwoofer und zwei drahtlosen Rear-Lautsprechern, die sich auch noch einzeln als Bluetooth-Lautsprecher mitnehmen lassen, deutlich besser und günstiger weg.
Allerdings. Und bei Apple fehlt dann ja immer noch der Subwoofer. Mal davon ab, das die Yamaha-Soundbar und die LS (vermutlich Musiccast 20 – die habe ich schon seit Jahren) besser klingen werden.
The Winner ist Amazon, Fire TV für einen Bruchteil des Preises von Apple TV.
Für Menschen die nur Videos schauen und kein Dolby XXXXL brauchen völlig ausreichend.
Was die HomePod Mini 2 betrifft, sehe ich auch keinen Grund zum Upgrade.
Wer unbedingt eine Lichtorgel im HomePod braucht, soll Ihn kaufen.
HomeView ist ja in der EU eh nicht zukaufen im Moment.
Fazit in meinen Fall, vorerst Geld gespart.
Bevor Siri AI nicht auf die europäischen iPhone’s kommt, ist ein Upgrade von HomePods, AppleTV in meinen Augen rausgeschmissenes Geld.
Naja, dann hast noch nie einen AppleTV „in echt“ benutzt.
FireTV’s sind einfach purer Stress, von der Benutzerunfreundlichen und ruckelnden Bedienoberfläche (trotz 4K Max) bis hin zu den nervigen Werbeeinblendungen.
Einzig was der FireTV zu gebrauchen ist, wenn man unterwegs ist und mal „sein eigenes“ Streaming im Hotel nutzen will, aber zuhause verschwindet mein FireTV so schnell wie es geht wieder im Schrank.
Ich habe 4 AppleTV 4K im Einsatz, ich sehe aber keinen Grund zum Upgrade.
Wie ich schon sagte, solange Siri AI nicht auf allen Apple Geräten in der EU verfügbar ist.
Ich hab ja nicht gesagt das du Upgrade machen sollst, aber einen FireTV als „Winner“ zu bezeichnen halte ich für sehr fragwürdig…
Ja du kannst auch mit einem billigen Auto auf der Straße fahren aber eben nicht so komfortabel wie einem teureren…
Sag das mal den ganzen Fahrern der BYD etc. die sich mittlerweile auf den deutschen Straßen tummeln.
Selbst da Stöpsel ich lieber ein Apple TV bei mir ab und nehme es mit bei Reisen.
Dolby XXXXL können die anderen auch, nur nicht mit den HomePods. Aber jeder der ein vernünftiges Soundsystem hat, kann auch mit den alten Apple TVs sein Dolby Surround Sound genießen.
Schade… hatte eigentlich schon lange auf ein neues AppleTV gewartet. Der Preis geht aber gar nicht. Dafür bietet es mir zu wenig.
Besitze HomePods mini über die ich Musik höre. Am TV benutze ich Soundbar von Harman Kardon multibeam. Läuft alles problemlos. Bei mir läuft TV Streaming alles über Apple TV aber das Geld werde ich erstmal nicht ausgeben. Genauso die neuen HomePod Mini. Ich wollte zwar noch 2 für weitere Räume… Aber die neuen sind zu teuer. Da schau ich ob ich zwei alte bekomme.