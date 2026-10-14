Neues Apple TV 4K unterstützt 4 HomePods für Surround-Sound

Eine Funktion, die auch hierzulande funktioniert, ist das neue Heimkino-Setup mit dem neuen Apple TV 4K zusammen mit vier HomePods. Entweder ihr nutzt dafür vier neue HomePod mini 2 oder Paare aus HomePod mini 2 und HomePod 2. Bei den von Apple aufgerufenen Preisen kostet solch ein Aufbau satte 1.025 Euro. Mir ist natürlich bewusst, dass klassische Surround-Systeme von Sonos oder anderen Herstellern deutlich teurer sind.

Da der Sound vor allem beim großen HomePod 2 richtig gut ist, kann ich mir vorstellen, dass ein Setup mit HomePods durchaus tollen Surround-Sound liefert. Da es keinen echten Subwoofer gibt, bleibt der Bass sicherlich ein wenig auf der Strecke.

4 HomePods für Surround-Sound nutzen

Die vier Lautsprecher sind für die Positionen vorne rechts, vorne links, hinten rechts und hinten links vorgesehen. Wichtig dabei ist, dass sowohl vorne als auch hinten immer gleiche HomePod-Paare zum Einsatz kommen. Ihr könnt aber auch HomePods kombinieren, zum Beispiel vorne zwei HomePod 2 und hinten zwei HomePod mini 2.

Apple setzt dabei auf „Computational Audio“. Das Unternehmen erklärt, dass die vier HomePods und das neue Apple TV 4K „die Position jedes Lautsprechers im Raum intelligent erkennen können, sodass Audio-Timing und Lautstärken automatisch an den Raum angepasst werden“.

Daraus resultiert auch, dass die älteren Apple-TV-4K-Modelle nicht für Surround-Sound genutzt werden können. Hier ist man weiterhin auf zwei HomePods für Stereoklang beschränkt.

Neues Apple TV 4K startet am 13. November

Abgesehen von Siri AI, das bei uns nicht läuft, startet das neue Apple TV 4K für sagenhafte 349 Euro. Nach der Preiserhöhung hat Apple 229 Euro verlangt, sodass für das neue Modell ein Aufpreis von 120 Euro fällig wird. Immerhin: Apple verkauft nur noch ein einziges Modell mit 128 GB Speicher, Gigabit Ethernet, WLAN 7 und Thread.