Neues von Grid Studio: Apples A7 Chip als kleines Kunstwerk

Wir haben euch in der Vergangenheit ja schon diverse Produkte von Grid Studio vorgestellt. Das Unternehmen bietet zahlreiche in seine Einzelteile zerlegte Technik-Gadgets, insbesondere iPhones, als Bilderrahmen an. Wirklich tolle Kunstwerke, die leider nicht ganz günstig sind – die Preise starten bei rund 125 Euro.

Nun hat Grid Studio ein neues, etwas günstigeres Produkt im Portfolio: Den Apple A7 Chip. Er wird in einem kleinen Plexiglas-Block präsentiert und dürfte sich auf dem Schreibtisch eines Apple-Fans prima machen. Mit einem Preis von knapp 40 Euro (zum Shop) spielt das Prozessor-Kunstwerk natürlich in einer ganz anderen Liga.

Das macht sich vor allem in der Größe bemerkbar, die natürlich deutlich kleiner ausfällt als die der Bilderrahmen. 8,8 x 3,9 x 1 Zentimeter misst der Plexiglas-Block mit dem eingelassenen Prozessor.

Das Design gefällt mir durchaus, man kann den A7 Chip auch von der Unterseite begutachten und es sind zahlreiche Leiterbahnen angedeutet, die perfekt zum gesamten Design passen.

Nur ein kleines Detail hat mich an diesem Kunstwerk von Grid Studio gestört: Die Schicht mit den Leiterbahnen und dem Prozessor liegt nicht ganz gerade im Block aus Plexiglas. Auch wenn das nur dann auffällt, wenn man den Block seitlich hält und genau hinsieht, sollte das nicht passieren.

Was haltet ihr von der Idee? Zum gleichen Preis bekommt ihr übrigens auch einen A5X Chip, der nur in der dritten Generation des iPads zum Einsatz gekommen ist. Der A7 wurde von Apple im iPhone 5s, iPad Air sowie dem iPad mini 2 und 3 verbaut.