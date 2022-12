Next DB Navigator: BahnCard 100 und Rad-Ticket mit Reservierung jetzt per App buchen

Der Next DB Navigator (App Store-Link) ist die Neuentwicklung der Bahn. Die neue iPhone-App funktioniert deutlich flüssiger, ist modern gestaltet und will vieles besser machen. Aber: Hier stehen längst nicht alle Funktionen zur Verfügung. Der Next DB Navigator wird kontinuierlich weiterentwickelt, Features häppchenweise bereitgestellt. In Version 4.4.0 sind folgende Neuerungen hinzu gekommen.

Wer sich für die BahnCard 100 interessiert, kann diese fortan auch direkt in der App buchen. Gleichzeitig können jetzt auch Fahrradkarten im Fernverkehr gebucht werden – inklusive Stellplatzreservierung. Das Update integriert auch die Landestarife und Verbünde AVV (Aachen), VMS, VMT sowie VRB.

Was ich persönlich noch etwas umständlich finde: Tickets, die über bahn.de gebucht werden, lassen sich nicht in den Next DB Navigator importieren. Hier muss man zwingend die Tickets im Web unter next.bahn.de kaufen, damit diese auch in der neuen App erscheinen, obwohl man mit dem gleichen Konto eingeloggt ist. Das gilt übrigens auch umgekehrt: Tickets, die über bahn.de gebucht werden, können nur im DB Navigator genutzt werden.