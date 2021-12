Next: DJ- und Playlist-App expandiert jetzt auch auf den Mac

Die für 4,99 Euro im App Store erhältliche App Next (App Store-Link) richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die ihre Musik noch lokal gespeichert oder Apple Music abonniert haben. Ist die App installiert, erfolgt eine kurze Analyse und der „Magic DJ“ erstellt unter anderem dynamische Playlists. Die Anwendung eignet sich für alle Personen, die abseits von Apple Musics Algorithmen ihre Lieblings-Musik neu entdecken wollen.

Next ist intelligent und macht nicht nur auf Songs und Künstler aufmerksam, die man kennt und liebt, sondern auch auf unbekannte Titel, die dem eigenen Geschmack entsprechen könnten. Besonders spannend ist die Playlist „Forgotten Songs“: Hier werden Songs gelistet, die früher in der Endlosschleife abgespielt wurden, jetzt aber in Vergessenheit geraten sind. AirPlay 2, CarPlay, Widgets, Siri-Kurzbefehle und ein Dark Mode sind in der mobilen Version mit an Bord.

Mindestens macOS 12.0 oder neuer notwendig

Bisher ließ sich Next allerdings nur auf iPhones und iPads verwenden, um Mediatheken neu entdecken und abspielen zu lassen. Nun hat das Entwicklerteam von Sorcererhat die Möglichkeiten der Anwendung erweitert und auch eine macOS-Version mittels Catalyst herausgebracht. Diese lässt sich, sofern man bereits die iOS-/iPadOS-Variante besitzt, gratis auf den Mac herunterladen. Im Mac App Store wird als Voraussetzung mindestens macOS 12.0 oder neuer angegeben.

„Next für Mac verfügt über alle Funktionen, die Nutzer bereits auf iPhone und iPad schätzen – Magic DJ-Mixe, Wiedergabelisten, Multitasking, Widgets, Dark Mode und sogar Unterstützung für die neue Shortcuts-App unter macOS Monterey.“

So berichtet das Team von Sorcererhat über die neue App für macOS. Wichtig zu wissen, ehe man den Download-Button von Next betätigt: Es ist notwendig, eine Musikbibliothek von mindestens 100 Songs oder ein aktives Apple Music-Abonnement zu besitzen, um von den dynamischen Features der App Gebrauch machen zu können.