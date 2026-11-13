Anzeige. Während zahlreiche Dienste und Services auf ein Abomodell mit monatlichen oder jährlichen Zahlungen setzen, bleibt pCloud seinem Zahlungsmodell treu und bietet weiterhin Cloud-Speicher zum Einmalkauf an. Dadurch muss man zwar einmal mehr bezahlen, kann den Speicher danach aber lebenslang nutzen. Und natürlich gibt es zum Black Friday ordentlich Rabatt, sodass der Einmalkauf bis zu 62 Prozent günstiger ist.

pCloud am Black Friday günstiger kaufen

pCloud 3-in-1-Bundle : 3 TB Speicherplatz, pCloud Encryption und pCloud Pass für nur 579 Euro (-62 Prozent)

: 3 TB Speicherplatz, pCloud Encryption und pCloud Pass für nur 579 Euro (-62 Prozent) pCloud 500 GB für 159 Euro (-43 Prozent)

pCloud 2 TB für 379 Euro (-47 Prozent)

pCloud 10 TB für 1.099 Euro (-61 Prozent)

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Daten bleiben in Europa

Ein dicker Pluspunkt ist der Speicherort. Standardmäßig legt pCloud Dateien in Rechenzentren in Luxemburg ab, sodass die strengen europäischen Datenschutzregeln greifen. US-Server gibt es zwar als Option, doch für die meisten Nutzerinnen und Nutzer in Europa dürften sie kaum nötig sein.

Auch technisch gibt es nichts zu meckern: Uploads und Downloads laufen zügig und DSGVO-konform. Dazu kommt, dass es keine Begrenzung der Dateigröße gibt. Große Backups, Videos oder ganze Projektordner sind damit kein Problem.

Zugriff von jedem Gerät

Egal ob iPhone, Android-Smartphone, Mac oder Windows-Rechner: pCloud bietet für alle Plattformen eine App und zusätzlich eine Web-Oberfläche. Eine intelligente Suche samt Filtern bringt Fotos, PDFs und Videos schnell wieder zum Vorschein. Außerdem helfen Passwortschutz, Linkfreigaben und komplette Gerätesicherungen im Alltag.

Medien lassen sich direkt in der Cloud ansehen und anhören, denn Foto-Viewer sowie Musik- und Video-Player sind bereits eingebaut. Ein Download vorab ist also nicht nötig. Wer versehentlich etwas löscht, findet die Datei im Papierkorb und kann sie bequem wiederherstellen.

Fotos verwalten und bearbeiten

Besonders praktisch ist die Fotofunktion. pCloud Fotos erkennt hochgeladene Bilder automatisch und sortiert sie nach Datum. Über die Zeitleiste springt man gezielt zu einem bestimmten Jahr oder Zeitraum, sodass sich Erinnerungen schnell wiederfinden lassen. Einzelne Ordner kann man außerdem aus der Galerie ausschließen, ohne die eigentliche Ordnerstruktur zu verändern.

Zusätzlich gibt es einen Foto-Editor, der komplett im Browser läuft. Zusatzsoftware ist dafür nicht nötig, und alle Änderungen landen direkt im Cloud-Speicher. Beides ist ohne Aufpreis enthalten.

Das bieten pCloud Encryption und pCloud Pass

pCloud Encryption schützt vertrauliche Dokumente zusätzlich: Die Schlüssel sind mit 4096-Bit-RSA gesichert, die Dateien selbst mit 256-Bit-AES verschlüsselt. Mit pCloud Pass kommt außerdem ein praktischer Passwort-Manager dazu, der ähnlich funktioniert wie Apples Passwörter-App. Logins, Kreditkarten und weitere sensible Daten lassen sich sicher ablegen und sind bei Bedarf auf allen Geräten abrufbar. Besonders wichtig dabei: Die Verschlüsselung findet clientseitig statt, also schon auf deinem eigenen Gerät, bevor irgendetwas die Cloud erreicht.

Fazit: Viel Speicher, keine Monatskosten

Weltweit nutzen über 24 Millionen Menschen pCloud. Vor allem das Lifetime-Modell dürfte viele überzeugen, die genug von Abo-Fallen haben. Am Ende stehen viel Speicher, ein hohes Sicherheitsniveau und volle Kontrolle für eine einzige Zahlung.