Ninja MultiPot: Multikocher mit bis zu 200 Grad und drei Kochbereichen

Ninja MultiPot: Multikocher mit bis zu 200 Grad und drei Kochbereichen

Ein Gerät, viele Möglichkeiten

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Ninja MultiPot auf einer Küchenanrichte

Multikocher sollen den Küchenalltag einfacher machen. Mit dem Ninja MultiPot geht der Hersteller noch einen Schritt weiter: Das Gerät kombiniert zahlreiche Zubereitungsarten mit der Möglichkeit, Zutaten bei bis zu rund 200 Grad Celsius kräftig anzubraten. Damit richtet sich der Multikocher an alle, die vielseitig kochen möchten, ohne dafür gleich mehrere Küchengeräte auf der Arbeitsfläche unterzubringen.

Von Slow Cooking über Sous Vide bis hin zu Pasta, Reis und Suppe: Der Ninja MultiPot bietet insgesamt elf Funktionen. Auch Braten, Backen, Schmoren, die Zubereitung von Saucen und das Warmhalten gehören zum Programm. Besonders interessant ist die hohe Temperatur beim Anbraten, denn sie ermöglicht eine kräftige Bräunung direkt im Gerät. So lassen sich verschiedene Gerichte zubereiten, ohne ständig zwischen Herd, Topf und anderen Küchengeräten wechseln zu müssen.


Ein besonderes Merkmal des Ninja MultiPot ist die MultiZone-Technologie. Zwei separate Töpfe und ein großer Topf bieten Platz für unterschiedliche Zutaten und Gerichte. Das soll es erleichtern, mehrere Komponenten einer Mahlzeit parallel zuzubereiten und zeitlich aufeinander abzustimmen. Gerade bei Familienessen oder wenn verschiedene Ernährungsweisen berücksichtigt werden müssen, kann diese Aufteilung praktisch sein. Auch für Meal Prep, bei dem mehrere Portionen für die kommenden Tage vorbereitet werden, bietet das Konzept zusätzliche Flexibilität.

Vom langsamen Garen bis zum knusprigen Finish

Ninja MultiPot in Weiß wird von einer Person bedient
Der Ninja MultiPot ist in mehreren Farben, darunter Weiß, erhältlich. Fotos: SharkNinja.

Der Ninja MultiPot ist allerdings nicht nur auf schnelle Alltagsküche ausgelegt: Neben langsamem Garen und scharfem Anbraten gehören auch Dämpfen und das knusprige Überbacken zum vielseitigen Einsatzspektrum. Damit deckt das Gerät unterschiedliche Kochtechniken ab, die sonst häufig mehrere Töpfe, Pfannen oder andere Küchengeräte erfordern. Der Hersteller verspricht außerdem, dass sich auch größere Mengen unkompliziert zubereiten lassen.

Darüber hinaus soll der MultiPot auch beim anschließenden Servieren punkten. Dank abnehmbarer Deckel können die Töpfe direkt auf den Tisch gestellt werden. Das passt nicht nur zum klassischen Familienessen, sondern auch zu geselligen Runden mit Fondue oder Hot Pot, bei denen alle gemeinsam am Tisch kochen und essen. Durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten kommt das Gerät auch für kleinere Küchen, Studentenwohnungen oder den Campingurlaub (mit Stromanschluss) in Frage.

Sechs Farbvarianten und Preise ab 229,99 Euro

Optisch bietet Ninja mehrere Varianten an. Das Modell MZ1000 ist in Glacier Blue erhältlich und kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 229,99 Euro. Die MZ1001-Serie wird für jeweils 249,99 Euro in den Farben Cyberspace, White, Vista Green und White Gold angeboten. An der Spitze steht der MZ1002 in Stone Gold mit einer UVP von 279,99 Euro. Damit bietet Ninja unterschiedliche Designoptionen für Küchen, in denen der Multikocher nicht nur praktisch sein, sondern auch optisch zum Rest der Einrichtung passen soll. Auf der deutschen Website von SharkNinja ist die Neuerscheinung noch nicht gelistet, dies dürfte sich aber in Kürze ändern.

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Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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