Nintendo Sound Clock Alarmo: Smarter Wecker vorgestellt

Dieses Gadget haben wohl nur die wenigsten von Nintendo erwartet. Ein smarter Wecker mit jeder Menge Nintendo-Figuren. Genau das hat der japanische Hersteller jetzt vorgestellt. Die Nintendo Sound Clock Alarmo wird ab dieser Woche für Nintendo Switch Online-Mitglieder erhältlich sein. Ein genauer deutscher Preis ist nicht bekannt, in den USA kostet der Wecker rund 100 US-Dollar.

Und einer darf natürlich nicht fehlen. Selbstverständlich ist Super Mario mit von der Party und kann euch morgens mit der passenden Musik wecken. Insgesamt stehen 35 verschiedene Weckrufe aus fünf Nintendo-Spielen zur Auswahl, neben Mario ist unter anderem auch Zelda mit dabei. Für alle fünf Spiele wird der digitale Bildschirm jeweils mit einem ganz eigenen Design gestaltet.

Zudem hat sich Nintendo für die Sound Clock Alarmo einige spannende Features einfallen lassen. So sind Sensoren verbaut, die eure Bewegungen erkennen können. „Alarmo besitzt einen Sensor, der auf deine Bewegungen reagiert, und wird Geräusche wiedergeben, wenn du deine Arme ausstreckst oder dich auf die Seite rollst. Dein Wecker wird leiser, wenn du dich mehr bewegst“, schreibt Nintendo auf seiner Webseite.

Wie schnell steht ihr auf? Eigene Statistik verrät es

Natürlich erkennt der Wecker auch, wenn ihr aufsteht, und hört dann automatisch auf, Geräusche zu machen. Ihr könnt aber auch einen ganz klassischen Modus aktivieren und die Nintendo Sound Clock Alarmo ganz einfach per Knopfdruck deaktivieren.

Die Sensoren im Wecker werden auch noch für eine eigene Statistik benutzt, dank der ihr sehen könnt, wie viel Zeit ihr im Bett verbracht habt, wie viel man sich im Schlaf bewegt hat und wie viel Zeit man benötigt hat, um nach dem Alarm aufzustehen. Gerade letzteres klingt schon nach einer ziemlich witzigen Statistik.

Zusätzlich will der Hersteller die Nintendo Sound Clock Alarmo in Zukunft mit weiteren neuen Funktionen und Inhalten versorgen. Wer den Wecker nach der Installation mit dem Nintendo-Account verknüpft, soll beispielsweise neue Weckruf-Themen zu Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons als kostenloses Update erhalten, sobald diese verfügbar sind.

Mehr Informationen zum neuen Nintendo-Wecker könnt ihr auf der Webseite des Herstellers nachlesen. Erste optische Eindrücke liefert euch der folgende Trailer.