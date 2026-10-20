Nomad bringt neue Rugged- und Sport-Cases für das iPhone 18 Pro auf den Markt

Mit weiteren neuen Schutzhüllen für die iPhone 18 Pro-Serie erweitert Nomad das eigene Zubehör-Portfolio um mehrere Modelle, die mit widerstandsfähigen Materialien und einem neuen Design aufwarten. Im Mittelpunkt stehen das Rugged Leather Case, das Rugged Case in neuen Farbvarianten und das etwas dezenter gestaltete Sport Case. Die Hüllen sind für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max erhältlich beziehungsweise modellabhängig verfügbar. Alle drei Varianten werden zum Marktstart mit Rabatt über Amazon angeboten.

Wer es besonders hochwertig mag, dürfte beim Rugged Leather Case auf seine Kosten kommen. Das Case für das iPhone 18 Pro kombiniert einen verstärkten TPU-Rahmen mit pflanzlich gegerbtem Horween-Echtleder. Die Oberfläche entwickelt mit der Zeit eine natürliche Patina, wodurch sich das Aussehen der Hülle individuell verändert. Gleichzeitig soll die robuste Konstruktion Stürze aus bis zu 4,4 Metern Höhe abfedern. Erhältlich ist das Modell in Rustic Brown. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 64,95 Euro, bei Amazon wird die Hülle aktuell für 58,46 Euro angeboten.

NOMAD Rugged Leather Case | iPhone 18 Pro | Schutzhülle aus Polycarbonat mit... HORWEEN-LEDER: Pflanzlich gegerbtes Vollnarbenleder aus den USA mit natürlicher Struktur und individueller Patina-Entwicklung

4,5-M-FALLSCHUTZ: Polycarbonat-Rahmen mit verstärkten TPU-Bumpern und soliden Eckelementen für hohe Stoßabsorption

Auch das klassische Rugged Case bekommt einen optischen Neustart. Die neuen Varianten greifen Farben und Landschaften der mexikanischen Region Baja California auf und setzen auf markante Muster. Zur Auswahl stehen die Farbvarianten Balandra, Norte und Arroyo. Verstärkte Außenkanten und Eckverstärkungen sollen Stöße abfangen, während ein Kamera-Ring zusätzlichen Schutz für die empfindliche Rückseite bietet. Im Inneren schützt eine Mikrofaser-Auskleidung das iPhone vor Kratzern. Das Rugged Case ist für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max verfügbar. Die UVP beträgt 49,95 Euro, der Amazon-Sonderpreis liegt bei 44,96 Euro.

Sport Case: Schlichter Look mit Satin-Finish

Weniger auffällig, aber ebenfalls auf Schutz ausgelegt, präsentiert sich das Sport Case. Seine PET-Beschichtung sorgt für einen glatten Satin-Schimmer, während verstärkte Metalltasten farblich auf das Gehäuse abgestimmt sind. TPE-Bumper und ein verstärkter Kameraring sollen das Smartphone bei Stürzen aus bis zu 2,5 Metern Höhe schützen. Eine Mikrofaser-Innenseite verhindert Kratzer auf der Geräteoberfläche. Dank integriertem Ausrichtungsmagneten ist die Hülle zudem für ausrichtungsspezifisches MagSafe-Zubehör ausgelegt. Das Sport Case erscheint in Black und Cream, wobei Cream in Kürze folgen soll. Für das iPhone 18 Pro und Pro Max liegt die UVP bei 44,95 Euro; bei Amazon kostet es aktuell 40,46 Euro.

NOMAD Sport Case | iPhone 18 Pro Max | Hülle aus Polycarbonat mit TPE-Bumper | mit... GLÄNZENDES DESIGN: Kratzfeste Polycarbonat-Rückseite mit PET-Beschichtung verbindet eine schlanke Konstruktion mit einer glatten, hochwertigen...

STURZSCHUTZ BIS 2,5 M: Stoßabsorbierender TPE-Bumper sowie erhöhte Ränder schützen das iPhone bei Stürzen und im täglichen Gebrauch

Neben dem Schutz und dem Design setzt Nomad bei seinen Rugged-Modellen auf praktische Details. Dazu gehören erhöhte Display- und Kamerakanten, ein integrierter Ankerpunkt für Lanyards oder Handschlaufen sowie eine Glasabdeckung für den Camera Control-Button. Taktile Tasten aus eloxiertem Aluminium sollen eine präzise Bedienung ermöglichen. Vernickelte Neodym-Magnete mit einer Haltekraft von 800 bis 1100 Grammkraft und ein zusätzlicher Ausrichtungsmagnet unterstützen die Verbindung mit kompatiblem Zubehör. Das Rugged Case ist außerdem mit MagSafe- und Qi2-Ladegeräten kompatibel.