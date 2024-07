Nothing CMF Phone 1: Neues Smartphone mit modularem Design vorgestellt

CMF, eine in London ansässiges Tochterunternehmen von Nothing, hat offiziell das CMF Phone 1 angekündigt. Das neue Smartphone soll sich durch ein hochgradig anpassbares, modulares Design auszeichnen und weist für ein Android-Smartphone, das bei nur 199,99 Euro startet, einige anständige Hardware-Spezifikationen auf.

Das CMF Phone 1 wird von einem MediaTek Dimensity 7300-Chipsatz angetrieben und verfügt über ein 6,67-Zoll FHD AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholungsrate. Auf der Rückseite befindet sich eine 50-MP-Sony-Kamera, die von einem zweiten Tiefensensor für Porträts begleitet wird, sowie eine 16-MP-Frontkamera.

WiFi 6, Bluetooth 5.3 und 9-Band Dual 5G

Der 5.000-mAh-Akku soll mit einer einzigen Ladung bis zu zwei Tage durchhalten. Das Basismodell für 199,99 Euro ist mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz ausgestattet, für 69 Euro mehr bekommt man mit 256 GB die doppelte Speicherkapazität. Das CMF Phone 1 unterstützt zudem WiFi 6, Bluetooth 5.3 und 9-Band Dual 5G. Da es sich um ein günstiges Smartphone handelt, gibt es ein paar Abstriche: Zum Beispiel gibt es kein NFC, und das Gerät ist nur spritzwassergeschützt. Außerdem gibt es kein drahtloses Aufladen.

Abgesehen von den technischen Daten ist das große Verkaufsargument des Android-Smartphones ein einzigartiges Schraubsystem für austauschbare Rückwände und Zubehör. User des CMF Phone 1 können die verschiedenfarbigen Schalen (schwarz, orange, blau und hellgrün, die jeweils 35 Euro kosten) mit einem mitgelieferten Schlitzschraubendreher und Schrauben austauschen, was zu einem völlig anderen Aussehen führt, bis hin zu einem farblich angepassten SIM-Fach.

Optionales Zubehör: Kreditkartenfach, Lanyard und Ständer

An einem der Schraubpunkte befindet sich eine wählbare Aussparung für die Montage von optionalem Zubehör, darunter ein Ständer, eine Kreditkarten-Tasche und ein Schlüsselband, die jeweils 25 Euro kosten. Begleitend zur Veröffentlichung des Telefons gibt es neue kabellose CMF Buds Pro 2-Kopfhörer und eine CMF Watch Pro 2-Smartwatch.

Das neue CMF Phone 1 kann ab sofort auf der Website von Nothing in den drei Farben Schwarz, Orange und Light Green zu Preisen ab 199,99 Euro bestellt werden. Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Gerät auch ein USB-C-auf-USB-C-Ladekabel, ein bereits angebrachter Displayschutz und ein Tool zum Auswerfen des SIM-Fachs. Bei heutiger Bestellung soll das Smartphone je nach Modellvariante ab dem 12. Juli ausgeliefert werden. Zwei Youtube-Videos von Nothing und Marques Brownlee liefern euch abschließend weitere Eindrücke.

Fotos: Nothing/CMF.