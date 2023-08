Nothing: Smartwatch im Apple Watch-Design geleakt

Das Tech-Unternehmen Nothing ist noch nicht lange am Markt, hat aber bereits mit den beiden Smartphones, dem Nothing Phone (1) und Nothing Phone (2), sowie mit den True Wireless-Kopfhörern Nothing Ear (1) und Nothing Ear (2), für Furore gesorgt. Gerüchte, dass Nothing auch an einer eigenen Smartwatch arbeite, gibt es schon seit längerem. Nun werden diese durch Fotos, die bei Twitter bzw. X aufgetaucht sind, befeuert.

Enthüllt wurden interessante Produktbilder, die Details der Nothing-Smartwatch verraten. Das Unternehmen hatte erst kürzlich mit CMF eine Tochtermarke ins Leben gerufen, die nun offenbar für die erste Smartwatch von Nothing verantwortlich ist. Bei Twitter/X liefert der Account @TechLeaksZone entsprechendes Material, die mutmaßliche interne Marketing-Banner zeigen sollen. Neben der Smartwatch wird auch weiteres neues Zubehör, darunter ein 65W-Ladegerät und True Wireless-In-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung.

Akkulaufzeit von bis zu 13 Tagen

Die Smartwatch von CMF erinnert hinsichtlich ihres eckigen Designs an einige Renderings von zukünftigen Apple Watch-Generationen, die seit längerem im Internet kursieren. Bei Telegram veröffentlichte der Leaker weitere Informationen zum Gerät: Die als „Watch Pro“ bezeichnete Smartwatch soll ein 1,96 Zoll großes Always-On-OLED-Display mit 600 Nits Helligkeit und einer Bildwiederholungsrate von 50Hz aufweisen. Die Akkukapazität soll bei 300 mAh liegen und eine Laufzeit von bis zu 13 Tagen aufweisen.

Darüber hinaus soll die Smartwatch nach IP68-Standard wasser- und staubdicht sein und über integriertes GPS sowie Bluetooth 5.3 verfügen. Auch ein Herzfrequenz-Monitor, ein Blutsauerstoff-Sensor, Schlaftracking, ein Stressmonitor und Anleitungen für Atemübungen sollen mit an Bord sein. Das Betriebssystem soll auch rund 100 verschiedene Zifferblätter und 110 unterschiedliche Sportmodi bereitstellen. Mit welchem Betriebssystem die Smartwatch befeuert wird, ist bisher noch unklar, wearOS soll es nicht werden.

Laut Angaben des Leakers soll der Marktstart in Indien am 26. September dieses Jahres erfolgen, als Preis werden 4.500 indische Rupien (ca. 50,40 Euro) angegeben. Ob und wann die als Watch Pro bezeichnete Smartwatch auch nach Deutschland kommen wird, ist bisher noch nicht bekannt.