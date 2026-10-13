Nothing verkauft jetzt Lautsprecher im Milchtüten-Design

In den verhangnen Jahren hat sich Nothing mit seiner Marke CMF, das steht übrigens für Color, Material und Finish, vor allem einen Namen mit günstigen Smartphones und Kopfhörern gemacht. Nun wurden die ersten tragbaren Bluetooth-Lautsprecher der Marke vorgestellt. Und was soll ich euch dazu groß sagen? Die Teile sehne aus wie eine Milchtüte. Ich habe allerdings die Hoffnung, dass sie besser klingen.

Zur Auswahl stehen zwei verschiedene Größen. Der CMF Speaker S ist in Weiß, Dunkelgrau, Orange und Türkis für 59 Euro erhältlich. CMF Speaker M ist in denselben vier Farben für 99 Euro erhältlich. Beide können ab sofort auf nothing.tech bestellt werden und sind ab Anfang November auch bei Amazon erhältlich.

Das Design hat bei der Entwicklung natürlich eine besondere Rolle gespielt. Die kompakte, aufrechte Form passt in eine Tasche, lässt sich an einem Strap befestigen oder über den integrierten Befestigungspunkt an einen Karabiner hängen. Speaker M überträgt dieselbe Designsprache auf ein größeres Format.

Die Technik im Inneren und ein praktischer Drehregler

Speaker S verfügt über einen speziell abgestimmten 45-mm-Breitbandtreiber und zwei Passivmembranen und liefert bis zu 10 Watt RMS über einen Frequenzbereich von 70 Hertz bis 20 Kilohertz. Speaker M setzt auf ein geschlossenes Zwei-Treiber-System mit einem eigenen 25-Watt-Woofer und einem 10-Watt-Hochtöner. Mit 35 Watt RMS und einem Frequenzbereich von 60 Hertz bis 20 Kilohertz liefert er tiefere Bässe, klarere Höhen und eine stärkere Trennung von Stimmen und Instrumenten.

Für Stereo-Wiedergabe lassen sich zwei Speaker S bzw. zwei Speaker M desselben Modells zu einem echten Stereo-Setup mit separatem linken und rechten Kanal koppeln. Dank Auracast-Technik können auch kompatible Lautsprecher anderer Marken gekoppelt werden.

Ziemlich spannend finde ich den Drehregler, den der Hersteller an passende Stelle auf der Milchtüte platziert hat. Mit ihm können Wiedergabe, Titelnavigation, Lautstärke und Ultra Bass gesteuert werden. Separate Tasten stehen für Ein/Aus, Bluetooth-Pairing und Auracast zur Verfügung. Bei 50 Prozent Lautstärke und aktiviertem Ultra Bass bieten sie bis zu 18 Stunden Wiedergabezeit. Zehn Minuten Ladezeit ermöglichen bis zu eine Stunde Wiedergabe.

Und sind wir mal ehrlich: Auch wenn ich mich ein wenig über das Design amüsiert habe, sind der CMF Speaker S und CMF Speaker M doch mal etwas anderes auf dem sonst eher eintönig gewordenen Markt der Bluetooth-Lautsprecher. Das kantige Design und die knalligen Farben sorgen definitiv für ein wenig frischen Wind.