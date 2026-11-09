Notion Calendar: Update bringt mehr Übersicht und neue Funktionen mit

Notion Calendar (App Store-Link) ist die Kalender-App des Produktivitäts-Tools Notion und soll die persönliche Terminplanung mit der Organisation von Aufgaben und Projekten verbinden. Die Anwendung bietet eine klassische Kalenderfunktionen mit Tages-, Wochen- und Monatsansicht und ermöglicht es, Termine übersichtlich zu organisieren. Dabei steht eine möglichst nahtlose Verbindung mit dem restlichen Notion-Ökosystem im Vordergrund: So lassen sich beispielsweise Notion-Datenbanken und darin enthaltene Einträge in die eigene Zeitplanung einbinden.

Die App richtet sich sowohl an Einzelpersonen als auch an Teams, die Termine, Aufgaben und Projekte möglichst zentral verwalten möchten. Besonders praktisch ist die Verbindung zwischen Kalender und Notion-Datenbanken, durch die sich beispielsweise Projektfristen, Aufgaben und Meetings an einem Ort zusammenführen lassen. Auch die Integration mit externen Kalenderdiensten wie Google Calendar macht Notion Calendar zu einer interessanten Alternative zu klassischen Kalender-Apps.

Nun hat die Anwendung ein Update spendiert bekommen, das vor allem den Alltag mit Terminen einfacher und übersichtlicher machen soll. Im Mittelpunkt stehen eine überarbeitete Navigation und praktische Verbesserungen bei der Bedienung. So wandert die Suchfunktion direkt neben die Schaltfläche „Heute“, während sich die Kalenderverwaltung künftig neben „Neue Veranstaltung“ befindet. Auch beim Scrollen durch Terminpläne mit weniger Einträgen bleibt die aktuelle Position erhalten.

Mehr Möglichkeiten für Termine und Notion-Integration

Auch bei der Terminverwaltung legt das Update nach, denn Nutzer und Nutzerinnen können in unterstützten Kalendern jetzt Fokuszeiten, Abwesenheitstermine und Geburtstage erstellen. Besonders interessant für alle, die Notion intensiv nutzen, sind Fortschrittsanzeigen von Notion-Datenbankseiten, die sich nun direkt im Kalender anzeigen lassen. Weitere Funktionen verstecken sich im Menü „Mehr“ des Termin-Editors. Dort finden sich ab sofort die Optionen zum Duplizieren und Löschen von Terminen sowie die Zeitpläne der teilnehmenden Personen, was gerade bei der Organisation von Meetings einiges an Klickarbeit ersparen dürfte.

Neben den neuen Funktionen hat Notion auch an der Darstellung gefeilt. In der Monatsansicht sind nun mehr Zeichen der Terminüberschriften sichtbar, während die Wochenansicht ihre Termin-Symbole zurückbekommt. Dazu kommen optimierte Layouts für das Sperrbildschirm-Widget und die Anzeigen zum Terminstatus. Unter der Haube wurden ebenfalls einige Probleme beseitigt: Bei bestimmten wiederkehrenden Terminen fehlten zuvor einzelne Wiederholungen, außerdem gab es Schwierigkeiten mit der Zeitzonenbehandlung, wenn Veranstaltungen direkt aus der Tabellenansicht erstellt wurden. Beide Fehler sollen mit dem Update der Vergangenheit angehören.

Notion Calendar lässt sich kostenlos im deutschen App Store auf das iPhone und iPad herunterladen und benötigt zur Installation mindestens iOS bzw. iPadOS 18.0 oder neuer sowie etwa 61 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden. Weitere Infos zum Notion-Ökosystem gibt es auf der offiziellen Website.