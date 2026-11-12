Nuki Keypad: Tap to Unlock jetzt auch mit Android

Im Frühjahr hat Nuki das Keypad 2 NFC auf den Markt gebracht. Seit dem Start ist es unter anderem mit Apple Home kompatibel und ermöglicht es, das iPhone oder die Apple Watch als digitalen Schlüssel für das Nuki Smart Lock zu verwenden. Das Nuki Keypad 2 NFC setzt dabei auf den offiziellen Aliro-Standard, der auch mit vielen anderen Plattformen kompatibel ist.

Neben Apple Home Key wurde auch schon der Samsung Digital Home Key über die SmartThings-Plattform unterstützt. Falls bei euch im Haushalt auch Android-Geräte unterwegs sind, gibt es jetzt gute Nachrichten: Auch sie werden jetzt unterstützt. Nuki ist ab sofort mit dem Google Wallet Home Key kompatibel.

So funktioniert Tap to Unlock mit Android

Ein kleiner Umweg ist dafür allerdings noch erforderlich. Derzeit ist Google Wallet Home Keys als Preview für alle freigeschaltet, die der Google Home Beta beitreten – die allgemeine Verfügbarkeit folgt in Kürze. Die Integration der neuen Google-Funktion in das Keypad 2 NFC ist denkbar einfach: Voraussetzungen für die Nutzung der Google Wallet Home Keys sind ein Matter-fähiges Nuki Smart Lock, ein passender Thread Border Router von Google sowie ein Android-Smartphone mit installierter Google Wallet und Google Home App.

Der digitale Schlüssel wird direkt über die Google Home App in der Wallet hinterlegt – anschließend genügt es, das Smartphone kurz an das Keypad zu halten, um die Tür zu öffnen. Natürlich kann das Keypad 2 NFC auch weiterhin ganz klassisch genutzt werden: Neben 35 Tap-to-Unlock-Schlüssel kann das Keypad auch bis zu 20 Fingerabdrücke und 200 individuelle Codes speichern.

Das Nuki Keypad 2 NFC ist in Schwarz und ganz neu Weiß mit der kürzlich eingeführten Diebstahlerkennung für 179 Euro erhältlich. Falls ihr auf NFC und Tap to Unlock verzichten könnt, bekommt ihr das klassische Nuki Keypad 2 für derzeit 144,90 Euro.