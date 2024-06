Offiziell: Apple Vision Pro startet am 12. Juli in Deutschland

Apple hat auf der WWDC nicht nur visionOS 2 für die Apple Vision Pro präsentiert, sondern auch verraten, dass die Datenbrille in weitere Ländern kommt. Noch im Juni wird die Apple Vision Pro auch hierzulande erscheinen, allerdings steht ein genauer Preis noch aus.

Nachdem die Nachfrage in den USA abgeflaut ist, rührt Apple die Werbetrommel erneut und bringt die Brille in weitere Länder. In den USA verkauft Apple die Apple Vision Pro für 3.499 US-Dollar, rechnet man den Preis um und schlägt die Mehrwertsteuer drauf, kommt man in etwas auf 3.800 Euro. Gut möglich, dass Apple für die Datenbrille rund 4.000 Euro verlangt.

Die Frage an euch: Habt ihr weiterhin Interesse an der Apple Vision Pro? Der große Hype scheint vorbei zu sein, allerdings will Apple das Headset wieder ins Gespräch bringen, um womöglich auch die Verkäufe in den USA anzukurbeln. Die neuen Funktionen für visionOS 2 könnten ebenfalls helfen.