Der Hersteller Olight erweitert das eigene Ladegeräte-Portfolio um zwei neue Modelle: Die Ostation V8 und V8 Pro sollen in Kürze auf den Markt kommen. Beide Geräte sind für AA- und AAA-Akkus ausgelegt und dienen gleichzeitig als praktische Transportbox. Im Lieferumfang sind zudem passende Lithium-Ionen-Akkus enthalten. Während die V8 als einfachere Variante konzipiert ist, bringt die V8 Pro zusätzliche Funktionen und ein integriertes Display mit.

Optisch und funktional orientiert sich die Ostation V8 Pro an der bereits erhältlichen Ostation 2. Ein Statusdisplay informiert über den Ladevorgang, darunter befindet sich eine Touch-Bedienfläche zur Steuerung. Außerdem kann das Pro-Modell neben den hauseigenen Olight-Akkus auch NiMH-Akkus anderer Hersteller laden. Die normale V8 ist dagegen auf Olight Ecolast-NiMH-Akkus sowie die neuen OLi-Ion-Akkus beschränkt.

Eine Besonderheit sind die gerade erwähnten und mitgelieferten OLi-Ion-Akkus: Dabei handelt es sich um Lithium-Ionen-Akkus im AA- oder AAA-Format, die über einen integrierten Spannungswandler eine konstante Ausgangsspannung von 1,5 Volt bereitstellen. Anders als klassische Batterien oder NiMH-Akkus sinkt die Spannung während eines Großteils der Entladung kaum ab. Olight verspricht dadurch eine gleichbleibend hohe Leistung über einen Großteil der Laufzeit. Die Akkus sollen mindestens 1.000 Ladezyklen erreichen und einen konstanten Ausgangsstrom von bis zu 2 Ampere liefern. Ein integrierter Chip zählt die Ladezyklen.

Vier AA- oder AAA-Akkus gleichzeitig laden

Beide Ladestationen verfügen über zwei Fächer mit jeweils vier Schächten. Damit lassen sich bis zu acht Akkus gleichzeitig laden. AA-Zellen passen direkt hinein, für das kleinere AAA-Format liegt ein Adapter mit vier Schächten bei. Wichtig: Herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus wie 14500-Zellen mit 3,7 Volt werden nicht unterstützt. Das gilt auch für andere Lithium-Ionen-Akkus im AA-Format mit geregelter 1,5-Volt-Ausgangsspannung. Trotz passender Abmessungen sind diese Zellen nicht mit den Ladegeräten kompatibel.

In den USA sind die Ostation V8 und V8 Pro bereits im offiziellen Olight-Shop gelistet, der Verkaufsstart ist am 19. November erfolgt. Preislich geht es bei umgerechnet rund 45 Euro für die V8 los, die V8 Pro startet je nach Ausstattung bei knapp 60 Euro. In Deutschland kämen noch 19 Prozent Mehrwertsteuer hinzu. Angeboten werden verschiedene Sets mit AA- oder AAA-Akkus, die zusätzlich in einer separaten Box mit Aufhängemöglichkeit geliefert werden. Wann die beiden Ladegeräte in Europa und Deutschland erscheinen, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.