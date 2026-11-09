Olivia Dean ist „Apple Music Artist of the Year 2026“

Die britische Soulpop-Sängerin Olivia Dean darf sich über eine besondere Trophäe freuen: Apple Music hat sie heute zur Künstlerin des Jahres 2026 gekürt. Damit ist sie die erste Britin überhaupt, die diese Auszeichnung erhält. Und der Titel kommt nicht von ungefähr, denn ihr Aufstieg gehört zu den schönsten Erfolgsgeschichten des laufenden Musikjahres.

Vom Geheimtipp zum Superstar

Den Grundstein legte Dean mit ihrem Album „The Art of Loving“, das Ende 2025 erschien und in diesem Jahr so richtig durchstartete. Besonders der Hit „Man I Need“ läuft seit dem Einstieg am 29. August 2025 ohne Unterbrechung: Seitdem steht er jeden einzelnen Tag in den Daily Top 100 von Apple Music.

Die Preise ließen ebenfalls nicht lange auf sich warten. Dean räumte einen GRAMMY als „Best New Artist“ ab, dazu kamen vier BRIT Awards, darunter die Auszeichnung als „Artist of the Year“. Auch live ging es steil bergauf. Im Herbst 2025 eröffnete sie noch als Support für Sabrina Carpenter im New Yorker Madison Square Garden. Keine zwölf Monate später kehrte sie für vier eigene Shows dorthin zurück. Anschließend spielte sie sechs ausverkaufte Konzerte in der Londoner O2 Arena, und ihre Welttournee war ohnehin restlos ausverkauft.

Warum ihre Musik so ankommt

Die Redaktion von Apple Music hebt vor allem hervor, wie elegant Dean an die Songwriting-Tradition des Soul und Pop der 1960er-Jahre anknüpft. Dabei schwingen die Sinnlichkeit von Sade, die Direktheit von Prince und die Ehrlichkeit von Lauryn Hill mit. Ihre warmherzigen Songs über Liebe und Freundschaft haben ein stetig wachsendes Publikum gefunden.

Dean selbst gibt sich bodenständig: „Ich liebe es, Musik zu machen. Es ist das Beste auf der Welt.“ Als Künstlerin gewürdigt zu werden, die etwas bewegt hat, findet sie „wirklich cool“. Rachel Newman, Co-Head bei Apple Music, ergänzt, Dean spreche stets aus dem Herzen. Ihre Songs machten Lust, Freunde anzurufen, in der Küche zu tanzen oder jemandem zu sagen, dass man ihn liebt.

Ein Award mit Chip

Zur Auszeichnung gehört auch ein physischer Award, der das handwerkliche Können hinter der Musik symbolisieren soll. Jeder Apple Music Award enthält einen eigens von Apple gefertigten Siliziumwafer, der zwischen einer polierten Glasscheibe und einem präzise gearbeiteten, eloxierten Aluminiumgehäuse schwebt. Es ist also derselbe Chip-Rohstoff, der auch die Geräte antreibt, über die Hörerinnen und Hörer Zugriff auf mehr als 100 Millionen Songs haben.

Zur Feier des Tages hat Apple Music außerdem eine Auswahl an Playlists zusammengestellt, die den Songs und Stimmen der vergangenen zwölf Monate gewidmet sind.