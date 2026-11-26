Wer seinen Mac mit praktischen Tools aufrüsten möchte, ohne dafür gleich ein kleines Vermögen auszugeben, sollte einen Blick auf das neue Bundle „Once Upon Your Mac“ werfen. Insgesamt zwölf unabhängige Indie-Entwicklerteams haben sich für eine gemeinsame Black Friday-Aktion zusammengetan und bieten insgesamt zwölf Mac-Apps zu deutlich reduzierten Preisen an. Das Versprechen: Statt eines Gesamtwerts von 239 US-Dollar werden für das komplette Paket lediglich 59,99 US-Dollar fällig, das entspricht einer Ersparnis von rund 75 Prozent. Wer nicht gleich das gesamte Paket kaufen möchte, kann die einzelnen Anwendungen auch separat mit 50 Prozent Rabatt erwerben.

Schon die erste Hälfte des Pakets bietet einige interessante Helfer für den Mac-Alltag. Mit Moom lassen sich Fenster komfortabel verschieben und in der Größe anpassen. Downie 4 kümmert sich um Video-Downloads von mehr als 1.000 Websites, während der PDF Squeezer 4 große PDF-Dateien komprimiert. Ebenfalls praktisch: Default Folder X erweitert die Öffnen- und Speichern-Dialoge von macOS und ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf häufig verwendete Dateien und Ordner. Für die Bildschirmarbeit gibt es außerdem ScreenFloat 2, ein vielseitiges Screenshot-Werkzeug, das Bildschirmaufnahmen und weitere Inhalte griffbereit hält.

Mehr Ordnung und weniger Speicherplatz-Chaos

Auch für alle, die ihren Mac gerne aufgeräumt halten, ist einiges dabei: DaisyDisk hilft dabei, Speicherfresser aufzuspüren und belegten Festplattenplatz wieder freizugeben. BetterZip 6 übernimmt das Öffnen, Durchsuchen und Erstellen von Archiven. Wer seinen Desktop optisch etwas aufpeppen möchte, bekommt mit Wallspace Pro animierte und cineastische Hintergrundbilder. Dazu kommt TextSniper, das Text direkt vom Bildschirm erkennt und extrahiert, was besonders praktisch ist, wenn sich Inhalte nicht einfach markieren und kopieren lassen. License Store rundet diese Auswahl ab und verwaltet Software-Lizenzen, Kaufbelege und Verlängerungsinformationen an einem zentralen Ort.

Natürlich darf auch die bekannte App Unclutter nicht fehlen. Sie bietet eine praktische Ablage, die sich mit einer Geste öffnen lässt und Notizen, Dateien sowie den Verlauf der Zwischenablage an einem Ort zusammenführt. Gerade wer regelmäßig zwischen verschiedenen Dokumenten und Informationen wechselt, dürfte daran Gefallen finden. Den Abschluss bildet AirBuddy 3, das die Organisation und Verbindung drahtloser Geräte unter macOS vereinfachen soll.

Laut Anbieter sind sämtliche Apps von Apple überprüft und notarisiert. Die Software wird direkt von den jeweiligen Entwicklerteams bereitgestellt, die Zahlungsabwicklung übernimmt FastSpring. Zusätzlich gibt es eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Das komplette Zwölf-App-Paket kostet 59,99 US-Dollar und ist über die Aktionsseite erhältlich.