Anzeige. Wer zum Black Friday nach einem Kopfhörer sucht, der nicht gleich das Budget sprengt, sollte einen Blick auf OneOdio werfen. Der chinesische Hersteller hat sich mit günstigen Over-Ears einen Namen gemacht, und gleich drei Modelle sind aktuell reduziert. Wir haben zwei davon selbst getestet, deshalb gibt es hier nicht nur Datenblatt-Werte, sondern auch Praxiseindrücke.

OneOdio A70 Gen 2: Ausdauer und Hi-Res zum kleinen Preis

Der A70 Gen 2 ist der Alleskönner der Runde. Laut Hersteller sorgen 40-mm-Treiber mit LDAC-, AAC- und SBC-Unterstützung für klare Stimmen, kräftige Bässe und einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 40 kHz. Dank Bluetooth 6.0 hält die Funkverbindung bis zu 30 Meter, und der Akku läuft bis zu 72 Stunden. Das reicht für ausgedehnte Reisen und lange Arbeitstage.

Wer lieber per Kabel hört, steckt das 3 Meter lange Spiralkabel mit 6,35- und 3,5-mm-Stecker an. So lässt sich der Kopfhörer mit DJ-Controllern, Keyboards, Gitarrenverstärkern, Fernsehern oder Konsolen verbinden, und zwar ohne Verzögerung. Über Audio-Sharing teilt ihr den Sound außerdem mit einer zweiten Person. Mit rund 270 Gramm ist der A70 Gen 2 zudem ein echtes Leichtgewicht, und das integrierte Mikrofon macht ihn für Telefonate, Meetings und Gaming-Chats tauglich. Der Preis liegt aktuell bei 49,99 Euro statt 59,99 Euro. Als nettes Extra: Mit dem Gutschein APPGEFA spart ihr nochmals 15 Prozent!

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OneOdio Studio Max 1: Der günstige Einstieg für DJs und Produzenten

Mit dem Studio Max 1 wird es deutlich DJ-lastiger. Er bietet vier Verbindungsmodi: Bluetooth, Kabel und eine Funkstrecke über den mitgelieferten Transmitter, die mit rund 20 Millisekunden Latenz arbeitet. Zwischen Bluetooth und Low-Latency-Modus wechselt ihr per Knopfdruck. Im Lieferumfang stecken außerdem zwei Kabel, ein USB-C-Ladekabel und ein Tragebeutel.

Klanglich hat er uns überzeugt: klar, ausgewogen und mit ordentlich Bass. Die Lautstärke lässt sich weit aufdrehen, was in lauten Umgebungen hilft. Auch bei der Ausdauer hält er, was der Hersteller verspricht. Die Angabe lautet mehr als 120 Stunden, und nach knapp drei Wochen Dauereinsatz musste ich ihn nur beim Einrichten laden.

Ein paar Schwächen gibt es trotzdem. Mit 340 Gramm ist er kein Leichtgewicht und da er eher größer ist, scheint eher für größere Köpfe gemacht zu sein. Außerdem lässt sich der Studio Max 1 nur mit einem Gerät gleichzeitig koppeln, was beim Wechsel zwischen iPhone und Mac etwas nervig ist. Dafür ist er als günstige Low-Latency-Alternative kaum zu schlagen. Bei Amazon bekommt ihr den Kopfhörer jetzt für 119,99 Euro statt 179,99 Euro.

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OneOdio Studio Max 2: Die Weiterentwicklung mit Hardcase

Der Nachfolger sieht fast aus wie das Original, bringt aber sinnvolle Verbesserungen mit. Statt des Stoffbeutels liegt jetzt ein stabiles Hardcase bei, und das Ladekabel setzt nun auf USB-C an beiden Enden. Außerdem funkt der Studio Max 2 per Bluetooth 6.0 und mit dem Transmitter sinkt die Latenz auf nur 9 Millisekunden.

Beim Sound überzeugt auch die zweite Generation, egal ob kabellos oder verkabelt. Über die OneOdio-App passt ihr den Klang an und verwaltet die Verbindungsmodi. Der Akku ist mit 120 Stunden angegeben. Mit Transmitter bleiben es immerhin über 60 Stunden und eine volle Ladung dauert dank Schnellladefunktion rund zweieinhalb Stunden. Insgesamt kam der Studio Max 2 in unseren Test wirklich gut weg. Regulär kostet er 189,99 Euro, zum Black Friday aktuell nur 151,99 Euro. Mit unserem Gutschein APPGEF spart ihr aber noch einmal 15 Prozent on top!

Welcher Kopfhörer passt zu wem?

Wer vor allem unterwegs hört und Wert auf Akkulaufzeit und geringes Gewicht legt, ist beim A70 Gen 2 gut aufgehoben. Für alle, die auflegen oder produzieren und möglichst wenig ausgeben wollen, ist der Studio Max 1 der Preisbrecher. Wer dagegen die geringste Latenz, ein robustes Case und die App-Steuerung möchte, greift zum Studio Max 2.

Deals auch im Hersteller-Shop

Vom 19. bis zum 30. November erhalten Kunden darüber hinaus 20 Prozent Rabatt auf alle Produkte bei einem Bestellwert von über 50 Euro. Der Rabatt wird direkt im Hersteller-Onlineshop gewährt. Unter anderem ist auch der Studio Max 2 Teil der Aktion.