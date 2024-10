Onvis startet neuen Outdoor-Bewegungsmelder mit HomeKit und Thread

Aus dem Hause Onvis gibt es ab sofort einen neuen Outdoor-Bewegungsmelder (Amazon-Link), der mit Apple Home kompatibel ist. Als Funktechnik setzt Onvis auf Thread, was zu begrüßen ist, Matter ist jedoch nicht an Bord. Zum Start könnt ihr den 10 Prozent Coupon auf der Produktseite aktivieren, um nur 40,49 Euro statt 44,99 Euro zu bezahlen.

Der nach Norm IP66 wasserdichte Sensor kann einfach via Montageplatte angebracht werden und überwacht einen Bereich zwischen 5 und 10 Meter, wobei der Erfassungswinkel 100 Grad beträgt. Des Weiteren misst der Sensor auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und in Abhängigkeit aller Werte und Aktionen, könnt ihr auch entsprechende Automationen in HomeKit anlegen.

Onvis Outdoor-Bewegungsmelder mit 4 Jahren Akkulaufzeit

Generell wird die Onvis-App nicht zwingend benötigt, da alles via Apple Home ablaufen kann. Zur Benutzung ist eine HomeKit-Steuerzentrale sowie ein Thread-Router zwingend vorausgesetzt. Da der neue Outdoor-Bewegungsmelder mit Batterien betrieben wird, ist keine Stromversorgung notwendig. Ein Tausch der Batterien muss circa alle vier Jahre erfolgen.

Schaut man sich die Amazon-Produktseite an, fragt man sich allerdings, was bei den Übersetzungen schief gelaufen ist. Ein paar Beispiele?

„Ich brauche einen zu Hause kaputten Mini als Hub“

„Intelligenter drahtloser Einfahrtsalarm“

„Erinnerung an die Notifizierung“

„Welche Nabe benötigt“

Davon ab, gehe ich davon aus, dass der Sensor so funktioniert wie beschrieben. Insofern ihr ohnehin nur HomeKit nutzt, habt ihr mit den wirren Überreizungen nichts am Hut. Dennoch würde ich Onvis empfehlen, genau an dieser Stelle nachzubessern, denn eine professionelle Produktseite ist das aktuell nicht. Wenn euch das nicht stört, könnt ihr den neuen Sensor ab sofort mit 10 Prozent Rabatt kaufen. Aktiviert einfach den Gutschein auf der Produktseite – wir wissen nicht, wie lange der Coupon noch gültig ist.

Onvis Außen-Bewegungsmelder Thread, IP66 wasserdichter Bewegungsmelder mit... Heimautomatisierung – Basierend auf dem Thread-Protokoll bietet der Bewegungsmelder SMS2-OD schnellere, stromsparende Verbindungen für eine...

Mehrzwecksensor – Der Außen Bewegungsmelder mit Thread erkennt nicht nur Bewegungen, sondern überwacht auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit....