Ooono Co-Driver NO3

Ooono Co-Driver NO3: Neuer Blitzerwarner jetzt erhältlich

Das sind die Funktionen

FreddyKommentar schreiben zu Ooono Co-Driver NO3: Neuer Blitzerwarner jetzt erhältlich
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Ooono Co-Driver NO3

Ein kleines Gadget, das im Auto eigentlich nicht benutzt werden darf, ist ab sofort in neuer Version zu haben: der Gefahren- und Blitzerwarner Ooono Co-Driver NO3. Er kostet 89,95 Euro und bringt gleich mehrere Neuerungen mit. Das Highlight ist erstmals ein Display, dazu kommen ein automatisches Fahrtenbuch und eine Tankstellensuche.

Endlich ein Display

Der Wunsch nach einem Bildschirm war in der Community laut Ooono am größten, und jetzt ist er erfüllt. Ein Blick genügt, um zu sehen, was vor dir liegt, egal ob Blitzer, Unfall, Baustelle oder ein anderes Hindernis. Zusätzlich zeigt das Display die Entfernung bis zur Gefahrenstelle an, und bei Radarkontrollen erscheint auch das geltende Tempolimit.


Wer lieber auf die Straße schaut, muss trotzdem nichts verpassen. Die Signaltöne wurden überarbeitet, sodass sich die einzelnen Gefahrenarten sofort am Klang unterscheiden lassen.

Ooono Co-Driver NO3
Das Display zeigt Blitzer und Warnungen an.

Damit das Display nicht vom Verkehr ablenkt, bleibt es dunkel, solange nichts Wichtiges zu melden ist. Erst wenn sich eine Hand nähert, wacht es auf und gibt die Funktionen frei. Das kompakte Gehäuse aus eloxiertem Aluminium wirkt dabei dezent und passt ins Interieur. Außerdem hat Ooono das Konzept vorab ausgiebig mit Fahrerinnen und Fahrern getestet. Symbole, Töne und Bedienung sollen so in kürzester Zeit möglichst viele Infos liefern.

Neue Datenbasis nach dem Aus von Blitzer.de

Seit der Trennung von Blitzer.de greift Ooono nicht mehr auf dessen Daten zurück. Laut dem Unternehmen sind diese ohnehin nicht notwendig, da die eigene Community aktuelle Daten liefert. Damit die Meldungen noch besser werden, bleibt das Display nach dem Passieren einer gemeldeten Stelle einige Sekunden aktiv. Ein Tipp genügt dann, um die Warnung zu bestätigen oder zu verwerfen.

Ooono Co-Driver NO3
Ooono Co-Driver NO3 warnt auch vor Baustellen und Gefahren.

Zusätzlich fließen die Daten von Cyclops ein, einem der weltweit führenden Anbieter von Kamera- und Warnungsdaten, der inzwischen zur Ooono-Familie gehört. Ein eigenes Datenteam prüft die Informationen laufend und setzt dafür intelligente Algorithmen ein. Dabei kann sich das Unternehmen auf mehr als 20 Jahre Erfahrung stützen.

Tanken und Fahrtenbuch als Extras

Neu sind außerdem zwei praktische Dienste. Die Funktion „Tanken“ zeigt dir die günstigste Tankstelle in der Umgebung, und zwar abhängig von der gewählten Kraftstoffart und dem Suchradius, den du in der Ooono-App einstellst. Die Route schickst du anschließend mit einem Klick ans Smartphone, an Apple CarPlay oder an Android Auto.

Das Fahrtenbuch erfasst deine Strecken dagegen automatisch. Das lohnt sich vor allem für alle, die ihr Privatauto auch beruflich nutzen. Auf dem Display siehst du, ob die Aufzeichnung läuft und ob die Fahrt als Dienstfahrt, Arbeitsweg oder Privatfahrt zählt. Die Kategorie änderst du per Druck aufs Display, für Details und Exporte ist die App zuständig. Künftig sollen weitere Dienste rund ums Fahren und die Autopflege folgen.

Jetzt erhältlich

Der Verkauf des Ooono Co-Driver NO3 startet exklusiv über die Anbieterwebseite. Statt 99,95 Euro kostet er zum Launch nur 89,95 Euro, allerdings ist nur eine begrenzte Stückzahl zum Start verfügbar.

Anzeige

Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Auch das ist neu

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de