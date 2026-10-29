Ooono Co-Driver NO3: Neuer Blitzerwarner jetzt erhältlich

Ein kleines Gadget, das im Auto eigentlich nicht benutzt werden darf, ist ab sofort in neuer Version zu haben: der Gefahren- und Blitzerwarner Ooono Co-Driver NO3. Er kostet 89,95 Euro und bringt gleich mehrere Neuerungen mit. Das Highlight ist erstmals ein Display, dazu kommen ein automatisches Fahrtenbuch und eine Tankstellensuche.

Endlich ein Display

Der Wunsch nach einem Bildschirm war in der Community laut Ooono am größten, und jetzt ist er erfüllt. Ein Blick genügt, um zu sehen, was vor dir liegt, egal ob Blitzer, Unfall, Baustelle oder ein anderes Hindernis. Zusätzlich zeigt das Display die Entfernung bis zur Gefahrenstelle an, und bei Radarkontrollen erscheint auch das geltende Tempolimit.

Wer lieber auf die Straße schaut, muss trotzdem nichts verpassen. Die Signaltöne wurden überarbeitet, sodass sich die einzelnen Gefahrenarten sofort am Klang unterscheiden lassen.

Damit das Display nicht vom Verkehr ablenkt, bleibt es dunkel, solange nichts Wichtiges zu melden ist. Erst wenn sich eine Hand nähert, wacht es auf und gibt die Funktionen frei. Das kompakte Gehäuse aus eloxiertem Aluminium wirkt dabei dezent und passt ins Interieur. Außerdem hat Ooono das Konzept vorab ausgiebig mit Fahrerinnen und Fahrern getestet. Symbole, Töne und Bedienung sollen so in kürzester Zeit möglichst viele Infos liefern.

Neue Datenbasis nach dem Aus von Blitzer.de

Seit der Trennung von Blitzer.de greift Ooono nicht mehr auf dessen Daten zurück. Laut dem Unternehmen sind diese ohnehin nicht notwendig, da die eigene Community aktuelle Daten liefert. Damit die Meldungen noch besser werden, bleibt das Display nach dem Passieren einer gemeldeten Stelle einige Sekunden aktiv. Ein Tipp genügt dann, um die Warnung zu bestätigen oder zu verwerfen.

Zusätzlich fließen die Daten von Cyclops ein, einem der weltweit führenden Anbieter von Kamera- und Warnungsdaten, der inzwischen zur Ooono-Familie gehört. Ein eigenes Datenteam prüft die Informationen laufend und setzt dafür intelligente Algorithmen ein. Dabei kann sich das Unternehmen auf mehr als 20 Jahre Erfahrung stützen.

Tanken und Fahrtenbuch als Extras

Neu sind außerdem zwei praktische Dienste. Die Funktion „Tanken“ zeigt dir die günstigste Tankstelle in der Umgebung, und zwar abhängig von der gewählten Kraftstoffart und dem Suchradius, den du in der Ooono-App einstellst. Die Route schickst du anschließend mit einem Klick ans Smartphone, an Apple CarPlay oder an Android Auto.

Das Fahrtenbuch erfasst deine Strecken dagegen automatisch. Das lohnt sich vor allem für alle, die ihr Privatauto auch beruflich nutzen. Auf dem Display siehst du, ob die Aufzeichnung läuft und ob die Fahrt als Dienstfahrt, Arbeitsweg oder Privatfahrt zählt. Die Kategorie änderst du per Druck aufs Display, für Details und Exporte ist die App zuständig. Künftig sollen weitere Dienste rund ums Fahren und die Autopflege folgen.

Jetzt erhältlich

Der Verkauf des Ooono Co-Driver NO3 startet exklusiv über die Anbieterwebseite. Statt 99,95 Euro kostet er zum Launch nur 89,95 Euro, allerdings ist nur eine begrenzte Stückzahl zum Start verfügbar.