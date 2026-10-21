Ein kleines Gadget, das eigentlich zur Nutzung im Auto verboten ist, erscheint in neuer Version. Der Gefahren- und Blitzerwarner Ooono Co-Driver NO3 startet in Kürze für 89,95 Euro und bringt zahlreiche Neuerungen mit, unter anderem ein Display sowie ein Fahrtenbuch.

Jetzt auch mit Display

Das Display war einer der größten Wünsche der Community. Es verrät auf einen Blick, welche Gefahr vor euch liegt, ob Blitzer, Unfall, Baustelle oder ein anderes Hindernis. Außerdem zeigt es die Entfernung bis zur Stelle an, und bei Radarkontrollen erscheint zusätzlich das geltende Tempolimit. Wer lieber nicht hinsieht, kann sich weiterhin auf die Ohren verlassen: Neu gestaltete Signaltöne lassen die Gefahrenarten sofort unterscheiden.

Damit nichts vom Verkehr ablenkt, bleibt das Display dunkel, solange es nichts Relevantes zu melden gibt. Sobald sich eine Hand nähert, wacht es auf und gibt den Zugriff auf die Funktionen frei. Das kompakte Gehäuse aus eloxiertem Aluminium fügt sich dabei dezent ins Interieur ein. Zuvor wurde das Konzept ausgiebig mit Fahrerinnen und Fahrern getestet, damit Symbole, Töne und Bedienung möglichst viele Informationen in kürzester Zeit liefern.

Keine Daten mehr von Blitzer.de

Die Macher können es sicherlich nicht mehr hören, doch durch die Trennung von Blitzer.de sollen die Daten deutlich schlechter sein als die Community-Daten der mehr als 5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer von Ooono. Um die Daten zu verbessern, bleibt das Display nach dem Passieren einer gemeldeten Stelle einige Sekunden aktiv, sodass ein Tipp genügt, um die Meldung zu bestätigen oder zu verwerfen.

Dazu kommen die Daten von Cyclops, einem der weltweit führenden Anbieter von Kamera- und Warnungsdaten, der inzwischen zur Ooono-Familie gehört. Ein eigenes Datenteam prüft die Informationen außerdem laufend mit intelligenten Algorithmen. Insgesamt kann das Unternehmen auf über 20 Jahre Erfahrung zurückgreifen.

Diese Extras sind auch neu

Neu sind zwei praktische Dienste. Die Funktion „Tanken” zeigt die günstigste Tankstelle in der Umgebung, abhängig von der gewählten Kraftstoffart und dem eingestellten Suchradius in der Ooono-App. Die Route lässt sich mit einem Klick ans Smartphone, an Apple CarPlay oder an Android Auto schicken.

Das Fahrtenbuch erfasst Strecken automatisch und hilft allen, die ihr Privatauto auch beruflich nutzen. Das Display zeigt, ob die Aufzeichnung läuft und ob die Fahrt als Dienstfahrt, Arbeitsweg oder Privatfahrt zählt. Die Kategorie lässt sich per Druck aufs Display ändern, für Details und Exporte bleibt die App zuständig. Künftig sollen weitere Dienste rund ums Fahren und die Autopflege folgen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Co-Driver NO3 startet am 28. Oktober exklusiv auf ooono.de. Bis zum 10. November kostet er zum Start 89,95 Euro statt der UVP von 99,95 Euro. Ab dem 11. November kostet das Gerät regulär 99,95 Euro und ist dann auch bei Amazon und MediaMarkt Saturn erhältlich, jeweils ohne Abogebühren.