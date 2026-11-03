Open-Ears für Sport und Alltag: Was die Shokz OpenFit Air 2 für 139 Euro taugen

Offene Kopfhörer finde ich generell ganz gut: Ich merke sie kaum am Ohr und bin nicht durch ANC komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Ich nutze diese Kopfhörer zum Beispiel bei mir im Büro oder verbinde sie mit meinem Beamer, wenn der Sound nicht durch das ganze Haus schallen soll. Und da ich ohnehin auf Shokz setze, habe ich mir kurzerhand die neuen Shokz OpenFit Air 2 angesehen.

Offenes Design für mehr Komfort

Die OpenFit Air 2 sind Open-Ear-Kopfhörer, die sich um das Ohr legen, sodass ein kleiner Lautsprecher vor dem Gehörgang sitzt. Dabei verzichten sie auf die passive Abdichtung von In-Ear-Stöpseln oder Over-Ear-Muscheln. Das Hakendesign kennt jeder, der schon einmal Sportkopfhörer gesucht hat. Der Bügel sitzt hinter dem Ohr, während der Hauptteil in Richtung Gehörgang zeigt. So halten die Ohrhörer fest, lassen den Gehörgang aber frei. Beim Training im Freien ist das ideal, weil Verkehr und Stimmen nicht ausgeblendet werden.

Erhältlich sind sie in Dunkelgrau, Weiß und Eisblau. Die Verarbeitung überzeugt, und der Soft-Touch-Kunststoff fühlt sich sowohl gut in der Hand als auch am Ohr an. Mit nur 7,2 Gramm pro Ohrhörer fallen sie außerdem federleicht aus. Hat man den Bügel einmal leicht angepasst, vergisst man fast, dass man sie trägt. Der Nachteil: Die Bügel machen die Ohrhörer und damit das Ladecase recht groß, allerdings passen sie immer noch in die Hosentasche.

Gegen Schweiß und Regen sind die Ohrhörer mit IP55 gut gewappnet, zum Schwimmen taugen sie aber nicht.

Akku und Bedienung: Stark bei der Laufzeit, fummelig beim Steuern

Shokz gibt eine Wiedergabedauer von 8 Stunden pro Ladung an. Inklusive Ladecase sind es sogar 36 Stunden, womit viele Konkurrenten übertroffen werden. Das Case unterstützt allerdings kein kabelloses Laden und wird nur per USB-C aufgeladen. Immerhin ist es mit IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Weniger glücklich fällt die Steuerung aus. Jeder Ohrhörer hat innen eine Taste, die man zum Abspielen und Pausieren zusammendrückt. Sie im Tragen zu finden, ist jedoch ziemlich fummelig. Touch-Flächen auf der Außenseite, etwa für Wischgesten, gibt es nicht. Auch eine Trageerkennung, die die Musik beim Herausnehmen stoppt, fehlt. Bei der Bedienung lassen die OpenFit Air 2 daher etwas zu wünschen übrig.

Klang: Solide für den Preis

Beim Sound hängt vieles am offenen Konzept. Ohne passive Geräuschisolierung hört man die Umgebung immer mit. Beim Joggen ist das sogar ein Sicherheitsplus, zu Hause neben einem laufenden Saugroboter dagegen eher lästig. Wer das in Kauf nimmt, bekommt für den Preis eine solide Klangqualität mit guter Klarheit. Außerdem lassen sich die Ohrhörer laut aufdrehen, was bei Hintergrundlärm hilft. Positiv überrascht hat mich der Bass, auf den Shokz bei der Weiterentwicklung gegenüber dem ersten OpenFit Air laut eigenen Angaben besonderen Wert gelegt hat.

Preise für die beste Klangqualität gewinnen die Ohrhörer allerdings nicht. Die Mitten wirken wenig detailreich, die Höhen teils dünn. Ein Blick in den Equalizer der Shokz-App lohnt sich deshalb, denn damit lässt sich der Klang spürbar verbessern. Zu beachten ist außerdem der Schallaustritt: Wer bei hoher Lautstärke gegen Umgebungsgeräusche anhört, muss damit rechnen, dass andere die Musik mitbekommen.

Mein Fazit zu den Shokz OpenFit Air 2

Wer günstige Open-Ear-Kopfhörer für den Sport und Alltag sucht, trifft mit den Shokz OpenFit Air 2 eine gute Wahl. Sie sind erstaunlich leicht, klingen für dieses Konzept ordentlich, halten lange durch und sitzen sicher. Die typischen Schwächen offener Modelle, vom Schallaustritt bis zur fehlenden Isolierung, gehören zum Prinzip, und größere Patzer habe ich nicht entdeckt. Meine AirPods Pro 3 werden sie wohl nicht dauerhaft ersetzen, als günstige Zweitoption fürs Joggen sind sie aber eine tolle Ergänzung.

Preis und Verfügbarkeit

Die Shokz OpenFit Air 2 sind für 139 Euro zu haben, und zwar in den Farben Schwarz, Eisblau und Weiß. Das Preis-Leistungsverhältnis finde ich angemessen, wobei der Preis früher oder später sicherlich fällt.