Open via Weblink: Neue Funktion für Nuki Smart Hosting

Bereits im Sommer 2024 hat Nuki diese neue Funktion angekündigt, dann hat es aber doch ein wenig länger gedauert. Jetzt gibt es aber gute Neuigkeiten: Open via Weblink ist im Rahmen des Smart Hosting Service ab sofort verfügbar. Die Funktion richtet sich nicht an eure Haustür und euer eigenes Nuki Smart Lock, sondern an Ferienunterkünfte mit einer smarten Zugangslösung von Nuki.

Für Ferienwohnungen und Ferienhäuser, bei denen nicht immer eine persönliche Schlüsselübergabe möglich ist, bietet sich das Nuki Smart Lock ja sowieso sehr an. Mit dem Smart Hosting Service, der 69 Euro pro Jahr kostet, gibt es neben smarten Integrationen und Premium-Support nun eine weitere neue Funktion, mit der der Zugang für Gäste noch bequemer wird.

Zu den gewöhnlichen Methoden, um ein Nuki Smart Lock zu öffnen, gesellt sich nun „Open via Weblink“. Über einen Link kann die mit dem Nuki Smart Lock ausgestattete Tür ganz einfach geöffnet werden, ohne dass die Installation der Nuki-App oder gar eine Registrierung notwendig wäre.

So funktioniert die Türöffnung via Weblink

Wie alle anderen Öffnungsoptionen ist auch ein Nuki Weblink nur in der Zeit zwischen Check-in und Check-out gültig. Technisch erfolgt die Türöffnung via Weblink nicht wie sonst üblich per Bluetooth, sondern als Fernsteuerbefehl über das Internet – daher ist eine Nuki Bridge oder ein Nuki mit direkter Fernverbindung erforderlich. Über einen Standortabgleich zwischen Smartphone und Nuki wird sichergestellt, dass die Person sich in unmittelbarer Nähe des Schlosses befindet – so sind Fernöffnungen ausgeschlossen. Selbstverständlich haben Hosts jederzeit die volle Kontrolle und können Links bei Bedarf verändern oder deaktivieren, zum Beispiel, wenn Gäste außerplanmäßig früher abreisen.

Ich hatte bisher tatsächlich noch nicht das vergnügen, eine Tür zu einem Ferienhaus per Nuki öffnen zu können. Zuletzt kam in einem Ferienpark in Holland neben Chipkarten eine ganz ähnliche Technik zum Einsatz, auch hier konnte ich die Tür per Weblink öffnen – und das hat uns, auf gut Deutsch gesagt, auch einmal den „Arsch“ gerettet. Schließlich hat man das Handy immer dabei, während man eine Schlüsselkarte auch gerne mal irgendwo im Haus liegen lässt.