OpenLogi: Logitech-Mäuse endlich ohne Cloud-Zwang konfigurieren

Aufgrund eines Karpaltunnelsyndroms in meiner linken Maushand wurde mir von meinen Chefs kürzlich die Logitech Lift Left (Amazon-Link), eine anatomische Maus, die auch mit macOS kompatibel ist, zur Verfügung gestellt. Und wer wie ich neue Besitzerin einer Logitech-Maus ist, kennt vermutlich Logi Options+. Die Software bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Anpassung, bringt aber auch eine gewisse Abhängigkeit von einem Hersteller-Ökosystem mit sich.

Und genau an dieser Stelle kommt OpenLogi ins Spiel: Das Open Source-Projekt habe ich kürzlich durch einen Beitrag bei Mastodon entdeckt und war aufgrund meiner neuen Logitech Lift Left natürlich interessiert an deutlich schlankerem und offenen Ersatz. OpenLogi versteht sich als lokale Alternative zu Options+ und verspricht mehr Kontrolle über Maus und Tastatur, und das ganz ohne Benutzerkonto, Cloud-Anbindung oder Telemetrie. Entwickelt wurde die Anwendung in Rust. Statt Einstellungen über einen Online-Dienst zu verwalten, kommuniziert OpenLogi direkt mit den Geräten über das Logitech-Protokoll HID++.

Im Mittelpunkt steht die individuelle Konfiguration der Hardware. Nutzer und Nutzerinnen können Maustasten mit insgesamt 44 integrierten Aktionen belegen, eigene Tastenkombinationen hinterlegen oder Anwendungen und Skripte starten. Auch die DPI-Einstellungen lassen sich direkt anpassen und mit persönlichen Profilen versehen. Besonders interessant ist die SmartShift-Unterstützung: Damit kann das Scrollrad zwischen präzisem Rasterlauf und freiem Durchdrehen wechseln, auf Wunsch sogar automatisch abhängig von der Scrollgeschwindigkeit. Weitere Funktionen wie anwendungsabhängige Profile sind bereits angekündigt, befinden sich allerdings noch in Entwicklung.

Funktioniert auch ohne proprietären Empfänger

OpenLogi kann Logitech-Geräte über Logi Bolt, Unifying, Lightspeed, Bluetooth oder eine klassische USB-Verbindung ansprechen. Ein spezieller Empfänger ist also nicht grundsätzlich erforderlich. Die Anwendung zeigt außerdem verbundene Geräte inklusive Akkustand und Ladezustand an. Auch die Konfiguration selbst bleibt transparent: Sämtliche Einstellungen werden in einer gewöhnlichen TOML-Datei gespeichert. Wer mehrere Rechner nutzt, kann diese Datei einfach kopieren und seine persönlichen Tastenbelegungen mitnehmen. Ein integrierter Import aus Logitech Options+ ist zwar noch nicht verfügbar, ein entsprechender Importer ist laut Projektseite aber in Arbeit.

Besonders konsequent ist OpenLogi beim Thema Datenschutz, denn Benutzerkonten, Cloud-Synchronisierung und Telemetrie gibt es nicht. Tastenbelegungen und Profile verlassen den eigenen Rechner grundsätzlich nicht. Auch die Update-Prüfung ist standardmäßig deaktiviert und muss ausdrücklich aktiviert werden. Lediglich beim Abruf von Geräte-Renderings werden öffentliche CDN-Dienste ohne persönliche Identitätsdaten genutzt. Die Software ist unter der MIT- beziehungsweise Apache-2.0-Lizenz veröffentlicht und steht für macOS, Linux und Windows auf der offiziellen Website als kostenloser Download bereit. Die Installation funktioniert unter macOS sowohl als .dmg-Datei für Intel-/Apple Silicon-Macs als auch über Homebrew, während für Linux und Windows entsprechende Paketdateien und Installer angeboten werden.

Ganz ohne Einschränkungen kommt die Anwendung allerdings noch nicht aus. OpenLogi befindet sich aktiv in Entwicklung und ist laut des Entwicklers Xuan Zhang von AprilNEA noch nicht als stabile Software einzustufen. Auch Logitech Flow ist bislang nicht vollständig umgesetzt. Die Unterstützung für den Wechsel zwischen verbundenen Rechnern über Easy-Switch ist bereits vorhanden, eine umfassende Computer-übergreifende Maus- und Zwischenablagefunktion steht jedoch noch auf der Roadmap. Zudem konkurriert OpenLogi direkt mit Logitech Options+ um den Zugriff auf die HID++-Schnittstelle: Beide Programme sollten deshalb nicht gleichzeitig laufen. Unter Linux gilt dieselbe Einschränkung für Solaar. Wer mit diesen Punkten leben kann, sollte sich die Alternative zu Logi Options+ definitiv genauer ansehen.