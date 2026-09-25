Opera aktiviert VPN in öffentlichen WLANs automatisch

Welchen Browser nutzt ihr eigentlich auf iPhone, iPad und Mac? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es sich dabei um Safari handelt. Zumindest auf dem Mac habe ich aber immer mal wieder Opera im Einsatz, vor allem dann, wenn ich über eine VPN-Verbindung surfen will. Die ist bei Opera nämlich von Haus aus eingebaut.

Opera kann den VPN automatisch aktivieren, aber diese Option scheinen längst nicht alle Nutzerinnen und Nutzer des Browsers zu verwenden. Daher hat Opera jetzt eine Funktion eingebaut, die den VPN immer dann aktiviert, wenn man ein öffentliches oder ungeschütztes WLAN verwendet.

Dazu schreibt Opera in seinem Blog folgendes:

Öffentliche WLAN-Netzwerke sind bekanntlich anfällig für Schnüffelei und das Abfangen von Daten. Das Browser-VPN von Opera macht es dir jetzt ganz einfach, indem es sich automatisch aktiviert, sobald es öffentliche oder ungesicherte WLAN-Netzwerke erkennt. Du kannst lernen, arbeiten, deine Finanzen verwalten oder im Internet surfen, ohne daran denken zu müssen, den Schutz manuell einzuschalten. Um deine Entscheidungsfreiheit zu wahren, ist die Funktion weiterhin streng auf Opt-in ausgelegt und lässt sich ganz einfach in den Einstellungen ein- und ausschalten.

Klingt soweit gar nicht verkehrt, für uns in Deutschland gibt es aber einen Haken. Obwohl der VPN-Schutz in Opera schon seit Jahren integriert ist, gibt es die automatische Aktivierung zunächst nur in den USA und in Frankreich. Wann die neue Funktion auch in anderen Ländern ausgerollt wird, hat Opera bisher nicht verraten. Mehr Informationen über den Opera Browser erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.

Wie surft ihr im Netz?

In einer offiziellen Pressemitteilung holt Opera dann noch einmal kräftig aus und schreibt: „Auch heute bieten Marktführer wie Google Chrome und Apple Safari noch immer keine integrierten VPN-Funktionen im Browser an. Daher verfügt eine überwältigende Mehrheit der Browser-Nutzer von Haus aus nicht über einen solchen Schutz, es sei denn, sie bezahlen für Dienste von Drittanbietern oder laden zusätzliche Software herunter.“

Das bringt mich zur Frage: Wie surft ihr eigentlich? In privaten Netzwerken, etwa zuhause oder bei der Familie, ist ja nicht zwingend zusätzlicher Schutz erforderlich. Aber wie handhabt ihr es, wenn ihr euch mit öffentlichen Netzwerken verbindet?