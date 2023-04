Opera-Browser für iOS rollt kostenlosen VPN-Service aus

Der kostenlose VPN von Opera ist schon etwas länger für den Desktop-Browser verfügbar. Ab sofort startet Opera (App Store-Link) mit der Verteilung des VPN-Dienstes auch für iOS-Geräte. Der Rollout hat begonnen, in Kürze sollten alle Nutzer und Nutzerinnen den kostenlosen VPN einsetzen können. Zu finden ist dieser in den Einstellungen → VPN. In einer Pressemitteilung schreibt Opera:

Mit der Ausweitung seines VPN-Dienstes auf iOS ist Opera der erste Browserhersteller, der ein integriertes, kostenloses VPN auf jeder Plattform anbietet. Der VPN-Dienst von Opera erfordert kein Abonnement, keine Anmeldung bei einem Konto und keine zusätzlichen Erweiterungen – Nutzer müssen lediglich einen Schalter im Hauptmenü umlegen, um in Ruhe zu surfen, da der Opera Browser sicherstellt, dass der VPN-Verkehr verschlüsselt wird und die IP-Adresse privat bleibt.

Beachtet aber, dass der VPN in Opera nur eine begrenzte Funktionalität bietet. So könnt ihr zum Beispiel keine Verbindung über ein bestimmtes Land aufbauen, zur Auswahl stehen nur optimaler Standort, Asien, Europa sowie Nord- und Südamerika. Welcher Server in welchem Land gewählt wird, erfolgt automatisch.

Opera für iOS bekommt zudem zwei neue Funktionen spendiert, die das Unternehmen so beschreibt:

Eine Lesezeichen-Funktion wird es den Nutzern ermöglichen, ihr Online-Leben besser zu organisieren, und in Verbindung mit der Kurzwahl einen sofortigen Zugriff auf das Wichtigste gewährleisten. Und für Fußballfans gibt es auf der Startseite des Browsers eine neue Funktion mit Live-Ergebnissen. Eine Anzeigetafel, die die Spiele des Tages anzeigt – egal, ob sie kurz bevorstehen, gerade laufen oder der Abpfiff bereits erfolgt ist – Live Scores wird den Nutzern helfen, weltweit auf dem Laufenden zu bleiben.“

Alle Infos zu Operas VPN-Dienst findet ihr hier. Der Download des Browsers ist auf allen Plattformen kostenlos.