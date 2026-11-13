Opera One: Neuer Modus spart bis zu 80 Prozent Daten

Opera erweitert seinen iOS-Browser Opera One (App Store-Link) um eine praktische Funktion für alle, die unterwegs möglichst wenig Datenvolumen verbrauchen möchten. Der neue Datensparmodus soll den mobilen Datenverbrauch beim Surfen um bis zu 80 Prozent reduzieren, wie das Opera-Team in einer Pressemitteilung berichtet. Gleichzeitig kann das Unternehmen steigende Nutzerzahlen vermelden und legt insbesondere in den USA kräftig zu.

Wie Opera in einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, konnte der Browser im vergangenen Monat die Zahl seiner monatlich aktiven Nutzer und Nutzerinnen auf iOS um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern. Besonders stark entwickelte sich dabei der US-Markt: Hier lag das Wachstum sogar bei 46 Prozent. Auch in Asien und Afrika konnte Opera seine bereits etablierte Position weiter ausbauen, während das Unternehmen gleichzeitig seine Reichweite in Europa und den USA vergrößerte.

Die Entwicklung auf iOS passt zu einem insgesamt positiven Trend für den Browser-Anbieter. Erst vor wenigen Tagen hatte Opera für seine Desktop-Version ein Wachstum von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr gemeldet. Dabei knackte das Unternehmen erstmals die Marke von 100 Millionen monatlich aktiven Usern. Als einen wichtigen Grund für diese Entwicklung sieht Opera veränderte Erwartungen an moderne Browser: „Hinter diesem Wachstum sowohl auf dem Desktop als auch auf Mobilgeräten steht ein allgemeiner Wandel in den Erwartungen der Verbraucher – Nutzer hinterfragen zunehmend die Standardeinstellungen, da sich ihr Verständnis davon, was ein Browser leisten kann, weiterentwickelt.“

Datensparmodus komprimiert Inhalte auf Opera-Servern

Das eigentliche Highlight der aktuellen Ankündigung ist allerdings die Einführung von Data Saver für Opera One auf iOS. Die Funktion soll den Datenverbrauch beim Surfen um bis zu 80 Prozent reduzieren. Dafür werden Bilder und Texte bereits auf den Servern von Opera komprimiert, bevor die Inhalte auf dem iPhone oder iPad landen. Gerade bei begrenztem Datenvolumen könnte das einen spürbaren Unterschied machen.

Interessant ist die Funktion vor allem für Nutzer und Nutzerinnen, die im Ausland unterwegs sind und teure Roaming-Gebühren vermeiden möchten. Auch bei Prepaid-Tarifen oder einem fast aufgebrauchten monatlichen Datenkontingent kann sich die Komprimierung lohnen. Darüber hinaus verspricht Opera Vorteile bei langsamen oder instabilen Internetverbindungen. Das Unternehmen erklärt dazu: „Für Nutzer kann dies einen Unterschied machen, wenn sie im Ausland mit teuren Roaming-Tarifen unterwegs sind, ihr Prepaid-Guthaben aufladen müssen oder ihr monatliches Datenvolumen zur Neige geht. Der Datensparmodus kann auch beim Surfen mit einer schwachen Verbindung helfen.“

Wer den Datensparmodus nutzen möchte, muss ihn zunächst selbst aktivieren. Laut Opera lässt sich die Funktion jederzeit ein- und ausschalten. Außerdem können User nachvollziehen, wie viel Datenvolumen sie durch die Komprimierung eingespart haben. Genauere Angaben zu den Datenschutzaspekten der serverseitigen Verarbeitung machte Opera in der Pressemitteilung allerdings nicht. Hier dürfte für manche Personen noch interessant sein, welche Inhalte bei der Komprimierung über die Opera-Server laufen und wie diese verarbeitet werden.