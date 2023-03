Organizer und Reisetasche für Apple Watch Armbänder

Noch bis heute Abend habt ihr mit einem Kommentar unter diesem Artikel die Möglichkeit, in Kooperation mit Apfelband eine Apple Watch SE zu gewinnen. Auf seiner Webseite verkauft Apfelband übrigens nicht nur Armbänder, sondern auch Zubehör. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, euch zwei Taschen für Apple Watch Armbänder vorzustellen.

Die Wahrscheinlichkeit dürfte ja hoch sein, dass ihr mehr als nur ein Armband nutzt. Natürlich nicht gleichzeitig – also müssen die übrigen Armbänder ja irgendwo hin. Bei mir Zuhause lagen sie bisher einfach so in der Nachttisch-Schublade. Wie sieht es bei euch aus?

Der Apfelband Organizer für Armbänder & Zubehör

Für 35,99 Euro inklusive Versand bekommt ihr bei Apfelband den Organizer für Armbänder & Zubehör. Eine 22 x 17 x 6 Zentimeter große Box aus Kunstleder mit Platz für sechs Armbänder und Zubehör, etwa ein Ladekabel.

Was mir gut gefällt: Sechs bis zu 20 Zentimeter lange Armbänder können einfach in einzelne Fächer gelegt werden. So kommt man zum Wechsel des Armbands schnell heran. Falls ihr nicht mehr als sieben Armbänder habt, vielleicht genau das richtige Zubehör für euch.

Ich werde nur nicht so ganz warm mit dem Reißverschluss. Natürlich kann man den Organizer damit wunderbar und auch sicher verschließen. Meiner Meinung nach wäre ein Deckel mit magnetischem Verschluss noch ein bisschen cooler und einfacher zugänglich gewesen. Immerhin sehe ich den Organizer auch aufgrund seiner Größe nicht unbedingt auf Reisen, sondern eher als Aufbewahrung für zuhause.

Die Apfelband Reisetasche für Armbänder & Zubehör

Wer viel unterwegs ist und seine Armband-Sammlung unbedingt mitnehmen möchte, der greift lieber zur Reisetasche von Apfelband. Diese ist in Grau und Schwarz sowie in zwei Größe für bis zu 8 oder 15 Armbänder geeignet.

Die Armbänder werden hier ordentlich befestigt, lassen sich dadurch aber auch nicht so einfach heraus- und wieder hineinlegen, wie es beispielsweise beim Organizer der Fall ist. Mit einer Größe von 23 x 17 x 2,5 respektive 25 x 20 x 4 Zentimeter ist die Reisetasche aber deutlich dünner, als der edle Organizer.

Zusätzlich zu den Armbändern kann die Reisetasche auch Zubehör aufnehmen, dieses kann in separaten Fächern mit Reißverschluss untergebracht werden. Die kleine Reisetasche bekommt ihr bereits für 17,99 Euro, das große Modell kostet mit 31,49 Euro etwas mehr.