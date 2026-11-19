Powerbanks mit Displays kennen wir, allerdings zeigen die kleinen Bildschirme meist nur Echtzeitdaten oder kleine Animationen an. Orico geht mit der PixCharge Powerbank einen Schritt weiter, denn hier gibt es einen 256-LED-Pixelbildschirm, der echte Grafiken anzeigen kann.

Die 76,5 x 70,5 x 22,5 Millimeter kleine und handliche Powerbank ist mit 5.000 mAh ausgestattet, die nicht nur iPhone und iPad mit Strom versorgen können, sondern auch das Display betreiben. Über die zugehörige App könnt ihr aus zahlreichen Vorlagen, Motiven und Grafiken wählen, die mit einem Klick auf das Display gespiegelt werden. Ihr könnt aber auch selbst kreativ werden, indem ihr im Editor eigene Grafiken mit Farben und Texten erstellt. Zudem stehen ein Countdown, ein Alarm und auch eine Stoppuhr bereit.

Die Trageschlaufe ist gleichzeitig das USB-C-Kabel, das sich einfach aus der Halterung lösen lässt. Mit 15 Watt Output liefert die Powerbank hingegen nur mäßige Leistung, die für iPhone und iPad etwas knapp bemessen ist. Klar, das Aufladen funktioniert, allerdings ziemlich langsam.

Da wir die Powerbank schon ausprobiert haben, könnt ihr alle Details hier nachlesen.

Jetzt zum Black Friday günstiger kaufen

Die Orico PixCharge Powerbank mit Pixel-Display ist in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Lila verfügbar. Zum Black Friday könnt ihr euch die schwarze und weiße Variante besonders günstig sichern, denn der Preis ist auf 27,35 Euro gefallen. Lila kostet hingegen 26,01 Euro, und Blau ist mit 29,99 Euro aktuell am teuersten.