Orico Thunderbolt 5 Dock ausprobiert: Viele Anschlüsse inklusive SSD-Erweiterung

Ich bin echt froh, dass ich noch vor Apples Preiserhöhung auf den Mac mini mit M4 Pro umgestiegen bin. Damals habe ich 1.649 Euro bezahlt, heute müsste ich schon 1.999 Euro auf den Tisch legen. Eines bleibt aber gleich: die Anzahl der Anschlüsse. Und obwohl es hier insgesamt fünf USB-C-Ports gibt, können diese recht schnell belegt sein. So auch bei mir.

Damit ich weiteres Zubehör problemlos anschließen kann, habe ich jetzt das Orico Thunderbolt 5 Dock im Einsatz, das insgesamt 14 Anschlüsse mitbringt.

Diese Anschlüsse gibt es

Vorderseite: Thunderbolt 5, USB-C mit 10 Gbps, 3x USB-A mit 10 Gbps, Kartenleser für SD- und microSD-Karten mit 312 MB/s.

Rückseite: Stromanschluss, 2x Thunderbolt 5, HDMI und DisplayPort mit 8K, 2,5-Gbit-Ethernet, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss.

Unterseite: M.2-NVMe-SSD-Steckplatz.

Das neue Dock von Orico bietet mit Thunderbolt 5 die aktuell schnellste und modernste Technik, die auch beim Mac mini zum Einsatz kommt. Der Mac mini mit M6 bietet aber beispielsweise nur Thunderbolt 4. Da das Dock auch abwärtskompatibel ist, stellt das jedoch kein Problem dar.

Warum ich nicht mit allen Anschlüssen zufrieden bin

Wenn das Dock zum Beispiel mit einem MacBook betrieben wird, kann es dieses mit bis zu 140 Watt aufladen. Beim Desktop-Rechner spielt das keine Rolle, da dieser ohnehin eine eigene Stromversorgung hat. Wenn der Anschluss für den Mac belegt ist, ein passendes Thunderbolt-5-Kabel liegt bei, stehen also drei weitere USB-C-Anschlüsse bereit. Das ist auf jeden Fall zu begrüßen, allerdings hätte ich mir gewünscht, dass das Dock mehr USB-C als USB-A bietet. USB-A ist einfach veraltet und kommt bei mir so gut wie gar nicht zum Einsatz. Ein Port auf der Rückseite hätte mir genügt, und ich wäre sogar noch glücklicher, hätte Orico gar keinen mehr verbaut. Drei Stück auf der Front halte ich einfach für Platzverschwendung. Hier hat man echt viel Potenzial liegen lassen.

Als besonders praktisch erweist sich aber der Kartenleser, der einen Steckplatz für SD- und einen für microSD-Karten bietet. Mit SD/TF 4.0 gibt es flotte Geschwindigkeiten, da die Daten mit bis zu 312 MB pro Sekunde gelesen werden können. Darüber hinaus könnt ihr beide Steckplätze parallel nutzen, um so möglichst effektiv zu arbeiten.

Sofern eine Kabelverbindung für das Internet vorhanden ist, könnt ihr mit dem 2,5 Gigabit Ethernet-Port sicherstellen, dass stets die schnellste Verbindung genutzt wird. Da mir das Kabel fehlt, setze ich weiterhin auf WLAN.

Bis zu 3 Displays anschließen

Doch das Orico Thunderbolt 5 Dock bietet nicht nur Anschlüsse für Peripherie und Zubehör, sondern auch für Displays. Mit an Bord sind HDMI und DisplayPort, die beide bis zu 8K mit 30 Hertz schaffen, allerdings nur dann, wenn ein Display angeschlossen ist. Im Dual-Betrieb verringert sich die Auflösung auf 4K, jedoch ist die Bildwiederholfrequenz mit bis zu 60 Hertz möglich. Über Thunderbolt 5 sind aber bis zu 8K mit 120 Hertz machbar, sofern das Endgerät damit kompatibel ist.

Für macOS gilt: Macs mit M1, M2 und M3 unterstützen nur ein Display. Macs mit M1–M4 Pro/Max sowie M4 und M5 unterstützen bis zu zwei Displays. Nur mit M5 Pro oder M5 Max können drei Displays angeschlossen werden. Je nach Szenario und Kompatibilität unterscheiden sich auch die Auflösungen und Bildwiederholraten. Eine Auflistung findet ihr direkt auf der Produktseite.

SSD per Steckplatz bequem erweitern

Obwohl mein Mac mini mit 512 GB SSD-Speicher ausgestattet ist, komme ich schon wieder an die Kapazitätsgrenze. Dann heißt es mal wieder aufräumen, um Speicherplatz freizugeben. Da das Dock auf der Unterseite einen M.2-NVMe-SSD-Steckplatz bietet, lässt sich die Kapazität schnell, einfach und kostengünstig erweitern. Während ein SSD-Upgrade im Bestellprozess eines Macs ziemlich teuer ist, bekommt man eine SSD-Erweiterung vergleichsweise günstig. Auch wenn die Preise für Speicher im Moment einfach unverschämt sind.

Auf der unteren Seite des Docks entfernt ihr einfach die magnetische Abdeckung, um dann die Erweiterung zu installieren. Diese fixiert ihr mit einer kleinen Schraube, legt die Abdeckung wieder auf und profitiert von bis zu 8 TB zusätzlichem Speicher. Da mir eine SSD fehlt, kann ich hier leider keine Geschwindigkeiten testen, allerdings verspricht Orico bis zu 6.000 MB/s bei Datenübertragungen.

Ganz außer Acht sollte man das Netzteil nicht lassen, denn es ist ein klobiger Klotz, den ihr bestenfalls in euer Kabelmanagement unter dem Schreibtisch verschwinden lasst.

Mein Fazit zum Orico Thunderbolt 5 Dock

Das Orico Thunderbolt 5 Dock bietet eben mit Thunderbolt 5 rasante Verbindungen. Da diese Ports natürlich am teuersten sind, gibt es davon nur drei. HDMI und DisplayPort sind zum Anschluss externer Bildschirme super, allerdings verstehe ich nicht, warum man so viele alte USB-A-Anschlüsse verbaut hat.

Insgesamt bin ich mit dem Dock aber zufrieden, da ich so mit einem Anschlusskabel noch einmal zahlreiche Anschlüsse dazu bekommen habe. Die Verarbeitung stimmt, und der wirklich flüsterleise Lüfter ist in meiner Umgebung nie zu hören. Das liegt wohl auch daran, dass ich keine SSD im Einsatz habe. Der Lüfter schaltet sich nämlich erst ab 70 Grad ein.

Preis und Verfügbarkeit

Jetzt bitte einmal anschnallen und festhalten: Das Orico Thunderbolt 5 Dock kostet 459,99 Euro, allerdings reduziert sich der Preis an der Kasse um 25 Prozent, sodass es letztendlich „nur“ 344,99 Euro sind. Docks mit Thunderbolt 5 sind einfach teuer. Und wer den Speicherplatz per SSD erweitern will, muss nochmals in die Tasche greifen, da diese nicht zum Lieferumfang gehört.