Oura erweitert Gesundheits-Tracking: Health Radar und GLP-1 Insights starten in der EU

Der Smart Ring-Hersteller Oura baut die eigenen Gesundheitsfunktionen deutlich aus. Seit dem gestrigen 6. Oktober 2026 stellt das Unternehmen Health Radar und GLP-1 Insights in mehr als 30 weiteren Märkten zur Verfügung. Nutzer und Nutzerinnen in der EU, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, Mexiko und Saudi-Arabien sollen dadurch einen umfassenderen Blick auf ihre Gesundheit bekommen, von kardiovaskulären Signalen bis hin zur Reaktion des Körpers auf GLP-1-Medikamente.

Health Radar knüpft an den bereits 2024 eingeführten Symptommelder an, geht aber einen Schritt weiter. Die Funktion analysiert kontinuierlich verschiedene biometrische Signale und sucht nach Veränderungen und Mustern, die auf eine mögliche gesundheitliche Belastung hindeuten können. Entwickelt wurde das System laut Oura gemeinsam mit einem über 40-köpfigen Ärzte- und Wissenschaftlerteam. Im Mittelpunkt stehen dabei die Bereiche Blutdruck und nächtliche Atmung.

Blutdruck wird zum neuen Schwerpunkt

Besonders viel Aufmerksamkeit widmet Oura der kardiovaskulären Gesundheit. Die neuen Blutdruck-Vitalwerte sollen Veränderungen und längerfristige Muster erkennen, die auf eine mögliche Belastung des Herz-Kreislauf-Systems hindeuten können. Ergänzend kommen Nighttime BP und Cuff Inputs hinzu: Nutzer und Nutzerinnen können damit nächtliche Blutdruckmuster verfolgen und klassische Blutdruckwerte, die mit einer Manschette gemessen wurden, manuell in der Oura-App hinterlegen. So sollen einzelne Messungen besser mit langfristigen Trends verbunden werden können.

Ein weiterer Baustein von Health Radar ist die Funktion „Nächtliche Atmung“. Sie stellt schlafbezogene Atemmuster und mögliche Atemstörungen über einen Zeitraum von 30 Tagen dar. Statt lediglich einzelne Nächte zu betrachten, setzt Oura die Werte in einen längerfristigen Kontext. Das kann dabei helfen, Veränderungen der nächtlichen Atmung zu erkennen und besser einzuschätzen, ob sie möglicherweise den Schlaf beeinflussen oder medizinisch abgeklärt werden sollten.

GLP-1-Daten landen direkt in der Oura-App

Parallel baut Oura sein Angebot rund um GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion aus. Mit GLP-1 Insights können Oura-Mitglieder Medikamentendosen und Einnahmepläne dokumentieren, Nebenwirkungen festhalten sowie Gewicht und körperliche Veränderungen verfolgen. Diese Informationen werden mit Oura-Daten wie Schlaf, Aktivität, Readiness und Stress kombiniert. Statt also mehrere Apps für Medikamente, Gewicht und Wearable-Daten zu nutzen, sollen die wichtigsten Informationen an einem Ort zusammenlaufen.

Die neuen Funktionen sind seit dem 6. Oktober 2026 schrittweise in mehr als 30 zusätzlichen Märkten gestartet. Dazu gehören sämtliche EU-Länder sowie Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, Mexiko und Saudi-Arabien. Health Radar, Nighttime BP, Cuff Inputs und GLP-1 Insights stehen auf iOS und Android für User eines Oura Ring 3 oder neuer zur Verfügung.

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